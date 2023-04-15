О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и в связи с внесением изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, “14” апреля 2023 года приняты следующие решения:

внести изменения в Решение (https://www.moex.com/n54883) от 01.03.2023, изложив строку “Дата окончания размещения” таблицы в пункте 2 по биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии 001Р-04 Публичного акционерного общества “Вымпел-Коммуникации” (регистрационный номер выпуска 4B02-04-00027-A-001P от 26.12.2022) в следующей редакции:

внести изменения в Решение (https://www.moex.com/n54883) от 01.03.2023, изложив строку “Дата окончания размещения” таблицы в пункте 2 по биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии 001Р-04 Публичного акционерного общества “Вымпел-Коммуникации” (регистрационный номер выпуска 4B02-04-00027-A-001P от 26.12.2022) в следующей редакции:

Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 19.05.2023;

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска



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