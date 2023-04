Максим Решетников: в 2023 году инвестиционный рост должен продолжиться за счет частной инициативы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В пятницу, 14 апреля, состоялось совместное расширенное заседание Коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития России под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. На заседании были подведены итоги работы за 2022 год и обозначены задачи, которые предстоит выполнить в ближайшем будущем.

В своем выступлении глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что экономика продолжает восстанавливаться. «Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%, главным образом – за счет восстановления потребительского спроса», – пояснил он.

В подготовленных Минэкономразвития сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации на 2023–2026 гг. заложен рост доходов населения, в первую очередь зарплат. Этому будут способствовать низкая безработица и конкуренция за кадры. «Значительную роль в поддержке доходов населения играют решения Президента страны Владимира Путина в социальной сфере», – отметил министр.

Чтобы усиление потребительского спроса дало долгосрочный экономический эффект, нужны инвестиции, продолжил Максим Решетников. «В прошлом году инвестиционный процесс был существенно поддержан за счет бюджета. При общем росте инвестиций +4,6% рост инвестиций из федерального бюджета превышал +26%. В этом году — инвестиционный рост должен продолжиться за счет частной инициативы», – сказал он.

Для дальнейшей переориентации рынков сбыта Минэкономразвития реализуют масштабную программу по развитию транспортных коридоров, погранпереходов, созданию независимой инфраструктуры расчетов. Планируется донастройка работы межправкомиссий, чтобы эти направления деятельности материализовались в конкретные задачи и конкретные договоренности и действия с каждой страной.

«Развитие малого и среднего бизнеса – особая задача, которая стоит перед Министерством», – акцентировал внимание Максим Решетников. По его словам, в условиях низкой безработицы дальнейший рост МСП связан прежде всего с повышением его эффективности, с ростом производительности труда и активными инвестициями.

В настоящее время под руководством первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова разрабатываются дополнительные предложения по поддержке бизнеса. «Особое внимание при этом уделяем механизмам поддержки при переходе из разряда малого в средний и из среднего в крупный. Одно из предложений, которое мы всерьез прорабатываем, — ввести так называемую промежуточную категорию «МСП+» с поэтапным переходом к общей системе налогообложения. Это обеспечит более плавный рост компаний, при котором они не будут терять весь объем поддержки единовременно», – сообщил Максим Решетников.

Важной точкой роста для всех регионов становится туризм, добавил он. «Ключевое решение здесь – это создание доступного номерного фонда. Поддерживаем льготным финансированием строительство и модульных небольших отелей, и крупных объектов», – подчеркнул министр. В ближайшее время планируется объявить конкурс на субсидии на программы строительства модульных гостиниц. Летом 2023 года состоится новый отбор крупных проектов по программе кредитования под 3%-5%.

С докладом о приоритетных направлениях работы Минфина России в 2023 году выступил Министр финансов Антон Силуанов.

«В текущем году приоритеты бюджетно-налоговой политики постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития. Акценты – на технологическом развитии и расширении инфраструктуры, социальной поддержке нуждающихся граждан, интеграции новых регионов и обеспечении безопасности страны», – заявил Министр.

Антон Силуанов подчеркнул, что ресурсы на их реализацию есть и в текущем году продолжится концентрация расходов на реализацию этих приоритетов.

«В среднесрочной перспективе по мере адаптации экономики запланирована постепенная нормализация бюджетной политики – с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета в соответствии с «бюджетным правилом». Такой подход укрепит доверие к экономической политике, обеспечит устойчивость финансовой системы и доступность кредита для развития», – отметил Министр.

В совместном расширенном заседании Коллегий также приняли заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, помощник Президента РФ Максим Орешкин, заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Николай Журавлев, руководители регионов России, институтов развития, а также ведущих российских деловых объединений.

