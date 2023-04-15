Дополнительные условия проведения торгов биржевыми облигациями серии 001Р-01 ООО “ИТК “Оптима” с 17.04.2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ПАО Московская Биржа), утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 17 февраля 2023 года (Протокол №15) и в связи с предстоящим исключением из Списка ценных бумаг и прекращением торгов с 14 июля 2023 года Биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными с централизованным учетом прав серии 001Р-01 ООО “ИТК “Оптима” (ISIN – RU000A102AK9) (далее – Биржевые облигации) в связи с введением в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве (наблюдение), установлено, что с 17 апреля 2023 года при подаче заявок и заключении сделок с Биржевыми облигациями допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 июля 2023 года.



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