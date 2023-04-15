День открытых дверей в ИКИ РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
15 апреля 2023 года в честь Дня космонавтики в Институте космических исследований РАН пройдет День открытых дверей для школьников, студентов и всех, интересующихся космосом.
Место проведения: Институт космических исследований РАН (м. Калужская, ул. Профсоюзная 84/32, подъезд А-4). Вход свободный!
Программа:
12:00 Посещение выставочного зала ИКИ РАН, 1 этаж
14:00 Научно-популярные лекции, конференц-зал, 2 этаж
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«Из пушки на Луну» в XXI веке, Дмитрий Сергеевич Зарубин, ведущий инженер, ИКИ РАН
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«Молекулы в космосе», Дмитрий Зигфридович Вибе, профессор РАН, заведующий отделом, Институт астрономии РАН
Те, кто не сможет прийти в ИКИ РАН, смогут посмотреть лекции в прямой трансляции на YouTube-канале ИКИ РАН.
На базе ИКИ РАН открыта кафедра космической физики МФТИ. Студенты и сотрудники кафедры занимаются исследованиями в области астрофизики, физики планет и малых тел Солнечной системы, физики Солнца и солнечно-земных связей, космической плазмы и исследованиями в области нелинейной геофизики. Поступить на кафедру можно как в бакалавриате, так и в магистратуре и аспирантуре. Новости и полезная информация о кафедре, исследованиях, мероприятиях — в телеграм-канале Студсовета кафедры.
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