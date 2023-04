День открытых дверей в ИКИ РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

15 апреля 2023 года в честь Дня космонавтики в Институте космических исследований РАН пройдет День открытых дверей для школьников, студентов и всех, интересующихся космосом.

Место проведения: Институт космических исследований РАН (м. Калужская, ул. Профсоюзная 84/32, подъезд А-4). Вход свободный!

Программа:

12:00 Посещение выставочного зала ИКИ РАН, 1 этаж

14:00 Научно-популярные лекции, конференц-зал, 2 этаж

«Из пушки на Луну» в XXI веке, Дмитрий Сергеевич Зарубин , ведущий инженер, ИКИ РАН

«Молекулы в космосе», Дмитрий Зигфридович Вибе, профессор РАН, заведующий отделом, Институт астрономии РАН

Те, кто не сможет прийти в ИКИ РАН, смогут посмотреть лекции в прямой трансляции на YouTube-канале ИКИ РАН.

На базе ИКИ РАН открыта кафедра космической физики МФТИ. Студенты и сотрудники кафедры занимаются исследованиями в области астрофизики, физики планет и малых тел Солнечной системы, физики Солнца и солнечно-земных связей, космической плазмы и исследованиями в области нелинейной геофизики. Поступить на кафедру можно как в бакалавриате, так и в магистратуре и аспирантуре. Новости и полезная информация о кафедре, исследованиях, мероприятиях — в телеграм-канале Студсовета кафедры.

