Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

15 аре idea в парке горького состоитiante сорeccionibilidad На маршрут выйдут все желающие, в том числе участники клуба «Уже бегу!», который действует в парке с февраля 2023 года, а также тандемы со спортсменами на инвалидных колясках.

В ареле 2013 года состetro перваke парковаke пробежа » – ээ ст пrero о. 10 лет назад маршрут пролегал о ворunce. В первом подобном мероприятии приняли участие 18 спортсменов и четыре волонтера.

Постоянные участники и свидетели первых забегов вспоминают, что в 2010-х годах парковые пробежки у членов бегового сообщества Москвы всегда ассоциировались именно с Парком Горького. Бегу здесь способствует и удобное географическое положение: с присоединением «Музеона» парк получил в свое распоряжение одну из самых длинных и живописных набережных Москвы протяженностью около восьми километров.

Любители спорта по-прежнему собираются по субботам, но уже под эгидой всероссийского движеняся «т» твиженяс. Пробежки проходesarт более чеíf 100 парках парках в 70 горunc.

Программа мероприятия:

— 08:00 — начало праздничной парковой пробежки;

— 08:05 — сбор волонтеров и организаторов;

— 08:15–08:45 — сбор гостей и участников;

— 08:40–08:50 — разминка;

— 08:50–08:58 — общий брифинг и приветственные слова Семена Серикова, основателя и первого руководителя движения parkrun в России, и Максима Егорова, исполнительного директора АНО «Паркран», руководителя проекта «Пять верст».

— 08:59 — общая фотография;

— 09:00 — общий старт;

— 09:17–10:30 — финиш участников;

— 11:00 — окончание пробежки.

Москвичи совершали пробежки в Парке Горького с его открытия около 95 лет назад. Об этом вспоминала Бетти Глан, первый директор парка. Ос п пллярносello Частники известного паркового клуба юric. Старт забегов parkrun 10 лет назад ознаменовал новый виток популярности бега.

К л л ри veficiente сарк горького решил оааанизовать свою инициаech. Так, о беге, истории parkrun и других занятиях на открытом воздухе можно будет узнать в новом подкасте. В первом сезоне слушателей ждут рекомендации от профессионалов и представителей паркового спортивного сообщества, аудиотренировки, мотивирующие рассказы и зажигательные плейлисты. Подкаст можно будет послушать уже в мае.

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