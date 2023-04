«Технокубок» как возможность стать студентом Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Завершилась олимпиада по программированию «Технокубок», в финале которой участвовали 948 школьников 8-11 классов со всей страны. Одной из площадок проведения заключительного этапа стал Политехнический университет.

Финальные состязания проводились в гибридном формате: на 11 площадках в разных городах России и онлайн с применением системы прокторинга. Все этапы олимпиады прошли на All Cups – технологической платформе VK для IT-чемпионатов.

В этом году победителями и призерами «Технокубка» стали 69 петербургских школьников. Они могут поступить в вуз без вступительных испытаний или получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету – информатике. Также у ребят будет приоритет при поступлении на образовательные программы VK и стажировку компании. Тройка лидеров получила ценные призы, показавшие 15 лучших результатов – умные колонки VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей.

Помимо соревнований, на всех офлайн-площадках были образовательные и развлекательные активности. Ребята присоединялись к лекторию Techno Talk, слушали выступления спикеров VK о мобильной разработке и машинном обучении, смотрели разбор олимпиадных задач заключительного этапа от экспертов МФТИ. Трансляция доступна в сообществе VK Джуниор ВКонтакте.

Для многих ребят дорога в IT начинается с участия в профильных олимпиадах по математике и информатике, хакатонах и чемпионатах. Компания VK много лет развивает это направление. “Технокубок” традиционно привлекает большую аудиторию молодых людей, мотивированных развиваться в сфере IT. В этом году в отборочных раундах приняли участие почти 4000 школьников из более чем 700 населенных пунктов. Олимпиада, которую мы проводим совместно с ведущими техническими вузами страны, позволяет талантливым школьникам заявить о себе, и мы рады поддерживать это стремление , – подытожила мероприятие Анна Степанова, директор VK по образовательным проектам и взаимодействию с вузами.

