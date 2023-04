Студенты НГУ приняли участие в Универсиаде по итальянскому языку 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

В марте прошла Пятая Универсиада по итальянскому языку, организованная Ассоциацией преподавателей иностранных языков (Италия). В этом году в состязании приняли участие более 900 русскоязычных студентов из 16 городов России, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. В Новосибирске Универсиада-2023 прошла при поддержке Итальянского центра Гуманитарного института Новосибирского государственного университета и объединила более 60 студентов региона, изучающих итальянский язык.

— Итальянский центр в этом году принял участие в проведении международной Универсиады по итальянскому языку, в которой наш город участвовал впервые. Поскольку у нас налажены хорошие взаимоотношения с преподавателями итальянского языка Новосибирского государственного педагогического университета, в этот раз к участию в состязании удалось привлечь студентов наших двух вузов. В следующем году, если мы вновь станем координаторами региональной точки проведения Универсиады и продолжим сотрудничество с Ассоциацией, предоставившей олимпиадные задания, пригласим студентов и других университетов Новосибирска продемонстрировать свои навыки и познания в итальянском языке, — поделилась директор Итальянского центра ГИ НГУ Ольга Кузнецова.

Студенты отделений лингвистики и филологии ГИ НГУ успешно выступили на Универсиаде, продемонстрировав свои знания языка: 49 человек прошли тестирование на уровнях от А2 до С1 и получили сертификаты, которые смогут вложить в портфолио как для участия в стипендиальных конкурсах, так и для дальнейшего трудоустройства. Самый высокий результат в Новосибирске показал студент четвертого курса отделения лингвистики ГИ НГУ Егор Логунов, который набрал 99 баллов из 100 возможных на уровне С1. Результаты 90 баллов и более продемонстрировали еще 10 студентов:

Станислав Карамшук (С1),

(С1), Екатерина Марюшкина (С1),

(С1), Юлия Захарова (В1),

(В1), София Никонова (В1),

(В1), Александра Будунова (А2),

(А2), Анна Черкасова (А2),

(А2), Карина Низаметдинова (А2),

(А2), Дарина Мангуткина (А2),

(А2), Мария Косарева (А2),

(А2), Тамара Богданова (А2).

В Универсиаде принимают участие только студенты вузов, которые решают задания, разработанные Ассоциацией для всего мира. Общий рейтинг при этом не публикуется ­– баллы, набранные студентами в состязании, знают только они и координатор региональной точки.

— Даже в сертификатах участника баллы не указываются. Поэтому мы не можем сравнивать результаты разных регионов между собой, но можем в целом отметить высокий уровень новосибирских студентов независимо от того, начали ли они изучать язык недавно или уже завершают университетский курс, — добавила Кузнецова.

Ранее мы рассказывали, что из себя представляют восемь языковых центров НГУ, а также развеяли шесть мифов об обучении языкам в Новосибирском госуниверситете.

