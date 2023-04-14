Студенты НГУ приняли участие в Универсиаде по итальянскому языку 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
В марте прошла Пятая Универсиада по итальянскому языку, организованная Ассоциацией преподавателей иностранных языков (Италия). В этом году в состязании приняли участие более 900 русскоязычных студентов из 16 городов России, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. В Новосибирске Универсиада-2023 прошла при поддержке Итальянского центра Гуманитарного института Новосибирского государственного университета и объединила более 60 студентов региона, изучающих итальянский язык.
— Итальянский центр в этом году принял участие в проведении международной Универсиады по итальянскому языку, в которой наш город участвовал впервые. Поскольку у нас налажены хорошие взаимоотношения с преподавателями итальянского языка Новосибирского государственного педагогического университета, в этот раз к участию в состязании удалось привлечь студентов наших двух вузов. В следующем году, если мы вновь станем координаторами региональной точки проведения Универсиады и продолжим сотрудничество с Ассоциацией, предоставившей олимпиадные задания, пригласим студентов и других университетов Новосибирска продемонстрировать свои навыки и познания в итальянском языке, — поделилась директор Итальянского центра ГИ НГУ Ольга Кузнецова.
Студенты отделений лингвистики и филологии ГИ НГУ успешно выступили на Универсиаде, продемонстрировав свои знания языка: 49 человек прошли тестирование на уровнях от А2 до С1 и получили сертификаты, которые смогут вложить в портфолио как для участия в стипендиальных конкурсах, так и для дальнейшего трудоустройства. Самый высокий результат в Новосибирске показал студент четвертого курса отделения лингвистики ГИ НГУ Егор Логунов, который набрал 99 баллов из 100 возможных на уровне С1. Результаты 90 баллов и более продемонстрировали еще 10 студентов:
- Станислав Карамшук (С1),
- Екатерина Марюшкина (С1),
- Юлия Захарова (В1),
- София Никонова (В1),
- Александра Будунова (А2),
- Анна Черкасова (А2),
- Карина Низаметдинова (А2),
- Дарина Мангуткина (А2),
- Мария Косарева (А2),
- Тамара Богданова (А2).
В Универсиаде принимают участие только студенты вузов, которые решают задания, разработанные Ассоциацией для всего мира. Общий рейтинг при этом не публикуется – баллы, набранные студентами в состязании, знают только они и координатор региональной точки.
— Даже в сертификатах участника баллы не указываются. Поэтому мы не можем сравнивать результаты разных регионов между собой, но можем в целом отметить высокий уровень новосибирских студентов независимо от того, начали ли они изучать язык недавно или уже завершают университетский курс, — добавила Кузнецова.
Ранее мы рассказывали, что из себя представляют восемь языковых центров НГУ, а также развеяли шесть мифов об обучении языкам в Новосибирском госуниверситете.
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