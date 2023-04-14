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Студенты НГУ приняли участие в Универсиаде по итальянскому языку 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В марте прошла Пятая Универсиада по итальянскому языку, организованная Ассоциацией преподавателей иностранных языков (Италия). В этом году в состязании приняли участие более 900 русскоязычных студентов из 16 городов России, Белоруссии, Молдавии и Узбекистана. В Новосибирске Универсиада-2023 прошла при поддержке Итальянского центра Гуманитарного института Новосибирского государственного университета и объединила более 60 студентов региона, изучающих итальянский язык. 

Итальянский центр в этом году принял участие в проведении международной Универсиады по итальянскому языку, в которой наш город участвовал впервые. Поскольку у нас налажены хорошие взаимоотношения с преподавателями итальянского языка Новосибирского государственного педагогического университета, в этот раз к участию в состязании удалось привлечь студентов наших двух вузов. В следующем году, если мы вновь станем координаторами региональной точки проведения Универсиады и продолжим сотрудничество с Ассоциацией, предоставившей олимпиадные задания, пригласим студентов и других университетов Новосибирска продемонстрировать свои навыки и познания в итальянском языке, — поделилась директор Итальянского центра ГИ НГУ Ольга Кузнецова.

Студенты отделений лингвистики и филологии ГИ НГУ успешно выступили на Универсиаде, продемонстрировав свои знания языка: 49 человек прошли тестирование на уровнях от А2 до С1 и получили сертификаты, которые смогут вложить в портфолио как для участия в стипендиальных конкурсах, так и для дальнейшего трудоустройства. Самый высокий результат в Новосибирске показал студент четвертого курса отделения лингвистики ГИ НГУ Егор Логунов, который набрал 99 баллов из 100 возможных на уровне С1. Результаты 90 баллов и более продемонстрировали еще 10 студентов:

  • Станислав Карамшук (С1), 
  • Екатерина Марюшкина (С1), 
  • Юлия Захарова (В1), 
  • София Никонова (В1), 
  • Александра Будунова (А2), 
  • Анна Черкасова (А2), 
  • Карина Низаметдинова (А2), 
  • Дарина Мангуткина (А2), 
  • Мария Косарева (А2), 
  • Тамара Богданова (А2).

В Универсиаде принимают участие только студенты вузов, которые решают задания, разработанные Ассоциацией для всего мира. Общий рейтинг при этом не публикуется ­–  баллы, набранные студентами в состязании, знают только они и координатор региональной точки. 

Даже в сертификатах участника баллы не указываются. Поэтому мы не можем сравнивать результаты разных регионов между собой, но можем в целом отметить высокий уровень новосибирских студентов независимо от того, начали ли они изучать язык недавно или уже завершают университетский курс, — добавила Кузнецова. 

Ранее мы рассказывали, что из себя представляют восемь языковых центров НГУ, а также развеяли шесть мифов об обучении языкам в Новосибирском госуниверситете.

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