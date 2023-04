Рассвет анимации: как Москва поддерживает создателей мультфильмов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Отечественная анимация сегодня находится на подъеме. Мультфильмы столичных киностудий покоряют как российский, так и зарубежные рынки. Происходит это при непосредственной поддержке Правительства Москвы. Так, столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития организует отраслевые бизнес-миссии в рамках международных кинофестивалей, помогает московским компаниям заключать экспортные контракты, выделяет гранты и субсидии на создание и продвижение анимационной продукции. C 2020 года столичные анимационные компании получили поддержку, превышающую 109 миллионов рублей.

Творчество прежде всего

Грант в размере двух миллионов рублей от Агентства креативных индустрий, которое было создано Правительством Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса, получила школа-студия анимационного кино «Шар». Средства пошли на покупку нового съемочного оборудования. Сейчас в производстве находится три полнометражных анимационных фильма, 35 короткометражных и сериал «Дикий папа», который создается в содружестве со студией «Шаровая молния».

Анимационная продукция компании только в прошлом году была представлена на 170 международных кинофестивалях и удостоилась множества наград. Мультфильмы вызывают большой интерес за границей. Их транслируют телеканалы и онлайн-кинотеатры многих государств, включая страны Азии и Латинской Америки. Особенно полюбились зарубежным зрителям анимационные картины «Лев с седой бородой», «Лола живая картошка», «Вадим на прогулке», «Крот на море», «Костя», «Про маму», «Зима пришла», «Осторожно, двери открываются», «Полторы комнаты» и многие другие. Не меньше ценителей авторской анимации и на родине.

«Наши мультфильмы — постоянные участники многочисленных отечественных культурных мероприятий, например Фестиваля уличного кино, показов Открытого российского фестиваля анимационного кино, проекта “Кинодетство”. Работы наших режиссеров также можно увидеть в музеях и на выставках в столице и других регионах в рамках различных культурных акций. Практически все эти показы — некоммерческие. По этой причине, несмотря на то, что нас активно поддерживают Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино, средств на многие статьи расходов не хватает. Вот почему студиям авторской анимации, включая нашу, так важна дополнительная поддержка города», — отметила Ольга Грановская, исполнительный продюсер студии «Шар».

Она добавила, что помощь со стороны Правительства Москвы способствует развитию и популяризации этого вида искусства.

Заместить иностранные мультфильмы

Значительное содействие город оказывает и компании «Союзмультфильм», которая является одним из крупнейших производителей анимации в стране. В 2022 году были выделены средства на обновление технопарка, созданного на базе знаменитой студии. Здесь развивается кукольное производство, пластилиновая, рисованная и 3D-анимация, а также разрабатываются новые технологии.

За прошлый год на киностудии создали несколько сериалов, полнометражных фильмов и авторских короткометражных картин — всего более 40 часов анимации. При этом компания активно изучает и применяет новые технологии, экспериментирует с нейросетями. Также она развивает собственные франшизы — «Союзмультклуб» и «Союзмультпарк», а в 2022 году был впервые представлен проект кафе с игровыми зонами.

По мнению генерального продюсера киностудии «Союзмультфильм» Юлии Осетинской, участие города в продвижении продукции анимационных компаний за границей — это взаимовыгодный процесс.

«Анимационную отрасль, киноиндустрию, да и креативные индустрии в целом принято называть “мягкой силой” за счет неочевидного вовлекающего эффекта, который они умеют производить. Если зрителю в какой-либо зарубежной стране понравится наш контент, то со временем он заинтересуется и страной-производителем, а также городом, где расположена киностудия. Это важная составляющая формирования имиджа, статуса государства», — уверена Юлия Осетинская.

Сейчас студия активно осваивает международные рынки, сосредоточившись на странах Азии, Латинской Америки, Африки, есть проекты для рынков Турции и Сербии. По словам Юлии Осетинской, с уходом из России зарубежных студий кратно вырос спрос на отечественную сериальную продукцию со стороны онлайн-кинотеатров и телеканалов. В то же время российские аниматоры лишились основных конкурентов. Однако это позволило им довести свой контент до широкого зрителя, понаблюдать за динамикой просмотров и сделать выводы.

«Такого количества российских полнометражных анимационных премьер не было, пожалуй, за всю историю отечественной анимации. Только “Союзмультфильм” выпустил два полных метра. По подсчетам студийных аналитиков, более 800 тысяч человек за год посмотрели наши полнометражные проекты и сборники. Для нас это вызов, который наша анимационная индустрия в своем текущем состоянии уже способна принять. Так, в сериальном показе мы еще в прошлом году достигли паритета 50/50 с зарубежными компаниями, а в полнометражном, по нашим расчетам, сможем заместить иностранные проекты в перспективе пяти — семи лет», — отметила Юлия Осетинская.

Больше контента для разной аудитории

Анимационная студия Magic Factory Animation — одна из самых молодых в Москве. Она была основана в 2019 году и уже может похвастаться большими достижениями. В рекордно короткие сроки (за год и один месяц) в партнерстве с «Союзмультфильмом» компания выпустила полнометражный анимационный фильм «Чинк: хвостатый детектив». Также в прошлом году завершилось производство детского анимационного сериала «Тайны Медовой долины». Создание 78 серий по семь минут заняло три года. Столь высокие темпы производства объясняются использованием ряда инновационных решений: технологии виртуальной реальности и технологии захвата движения, когда анимация создается не вручную, а путем видеозаписи движений человека с помощью датчиков и переноса их на трехмерную модель.

Права на трансляцию проектов компании уже купили порядка 10 стран. В настоящее время студия работает над еще двумя полнометражными фильмами, начала производство компьютерных игр. В планах — создавать больше анимационного контента и освоить новые зарубежные рынки. По словам исполнительного директора студии Сергея Демчева, помощь города играет в этом вопросе серьезную роль.

«Чтобы Россия вновь стала “анимационной державой”, как в советское время, она должна выпускать большие объемы продукции для разных аудиторий и разной направленности. Конечно, государство и, в частности, город должны быть заинтересованы в развитии анимационных студий, ведь мультфильмы формируют сознание подрастающего поколения и закладывают правильные базовые ценности», — подчеркнул Сергей Демчев.

Он также отметил, что с уходом иностранных кинокомпаний у российских специалистов появилась возможность занять освободившуюся нишу и раскрыть весь свой потенциал, создавая новые и интересные творческие проекты.

