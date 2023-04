Разработан российский терминал спутниковой связи для транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

МФТИ представил спутниковый терминал для работы на транспорте и в труднодоступных местах. Среди преимуществ разработки – компактность, совместимость с канальным оборудованием различных производителей, а также наличие универсального контроллера для управления автоматикой.

Потребности российского рынка абонентского спутникового оборудования до последнего времени обеспечивали зарубежные производители. В рамках программы импортозамещения МФТИ с 2020 года работает над созданием отечественных терминалов спутниковой связи. Собственная наземная спутниковая инфраструктура является стратегически важной для страны, в первую очередь, для обеспечения информационной безопасности.

Созданный транспортный терминал относится к наземному сегменту спутниковой связи, работает через космические аппараты на геостационарной орбите. Его функции заключаются в обеспечении приема и передачи данных, доступа в интернет, сервиса IP-телефонии и видеоконференцсвязи. Оборудование может быть установлено на различных подвижных объектах водного транспорта, например, на морских и речных судах, а также на ЖД-транспорте.

«В процессе создания терминала были отработаны технологии производства различных элементов опорно-поворотного устройства и антенно-фидерного тракта: рефлектор, облучатель и другие. Особо следует отметить созданный контроллер управления терминалом с программным обеспечением, который реализует автоматическое наведение антенны на спутник и автосопровождение в условиях движения транспорта. Он позволяет контролировать различные параметры терминала в ходе эксплуатации», – рассказал начальник отдела разработки телеком-устройств НИЦ телекоммуникаций МФТИ Александр Россохатый, – стоит отметить, что отечественный контроллер может применяться для решения задач управления различным автоматическим оборудованием во всех областях экономики, что особенно актуально, учитывая текущую геополитическую ситуацию».

Терминал прошел длительные испытания в тяжелых погодных условиях и успешно обеспечивает доступ к широкополосным сетям связи, в том числе для доступа в Интернет, со скоростью до 20 Мбит/с в прямом канале и до 2 Мбит/с – в обратном.

По словам разработчиков, устройство постоянно совершенствуется с целью интеграции комплектующих отечественного производства. Команда работает над расширением линейки терминалов для различных систем спутниковой связи и видов транспорта.

Экспериментальная партия оборудования уже эксплуатируется на российских судах в акваториях северных морей.

