Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Николай Варламов

Доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат Государственной премии СССР, профессор, создатель и руководитель кафедры автоматизированных систем проектирования и управления в ЛИСИ (СПбГАСУ) с 1984 по 1999 г., генерал-майор в отставке Николай Варламов всегда советует молодому поколению в первую очередь ценить жизнь. Кому, как не ему, участнику Великой Отечественной войны, знать, насколько она хрупка. Он смотрел смерти в лицо, идя в атаку на фронте и теряя боевых товарищей, получил контузию, но дошёл до Германии в составе 2-го Белорусского фронта.

Генерал-майору в отставке 97 лет, по состоянию здоровья он уже не может вести долгие беседы, но о его славном боевом пути, военной службе и научной работе, в том числе в освоении космоса, говорят его награды: три ордена и 20 медалей.

В начале 1942 г. Николай Варламов досрочно окончил Ярославское ремесленное училище № 7 при Электромашиностроительном заводе по специальности «Электромастер заводского электрооборудования», стал мастером производственного обучения. Такое назначение предполагало бронь. Но в июне 1943-го, когда юноше не исполнилось и восемнадцати, он добровольцем вступил в Красную Армию, а уже через год с отличием окончил Калинковичское военно-пехотное училище. И прибыл на фронт.

Младший лейтенант командует взводом, ротой. И каждый бой ведёт за Родину, за погибшего в сорок втором отца, павших однополчан, женщин и детей, за будущие поколения нашей страны. «Выстоять в трудное военное время помогло чувство ответственности перед Родиной, которое было воспитано во мне с самого детства: сборы пионерских дружин, любовь к труду и уважение к старшим. А война всю жизнь даёт о себе знать: от контузии шум в голове мучает с молодости», – говорит Николай Викторович.

Победу Николай Варламов встретил в Германии. Сорок лет он прослужил в рядах Вооружённых сил и шестьдесят занимался наукой. Прошёл путь от преподавателя до профессора Военной академии тыла и транспорта, стал профессором кафедры организации, планирования и управления ЛИСИ (СПбГАСУ). В 1984 г. создал в нашем вузе кафедру автоматизированных систем проектирования и управления и руководил ею 15 лет.

Николай Викторович – автор новой системы обучения инженеров-строителей. Он внёс свой вклад в проекты, связанные с освоением космоса, за что награждён памятной медалью им. К. Э. Циолковского Российской академии космонавтики. Принимал участие в разработке и реализации более 50 крупных научно-технических проектов, за один их которых удостоен Государственной премии СССР. Опубликовал более 350 научных трудов, порядка 150 статей, 16 монографий, шесть учебников, свыше 70 учебных пособий. Профессор подготовил более 300 специалистов (военных инженеров, инженеров-строителей, пользователей системы автоматизированного проектирования, менеджеров и др.), 68 кандидатов и 16 докторов наук. В качестве научного руководителя Николай Варламов участвовал в реализации более 60 научно-технических проектов, среди которых – внедрение новейших информационных автоматизированных систем всех звеньев управления, включая управление строительным комплексом и городским хозяйством, инвестиционно-строительной деятельностью Санкт-Петербурга, интегрированную систему проектирования и управления реконструкцией и техническим перевооружением предприятий стройиндустрии России, автоматизацию управления тылом Вооружённых сил. Многие из подготовленных им специалистов в дальнейшем заняли руководящие должности – начальников НИИ, руководителей центрального аппарата, крупных проектных и строительных организаций.

А ведь в предвоенном сороковом Николай Варламов вынужден был покинуть Ярославский химико-механический техникум лишь потому, что у семьи не было денег на оплату учёбы. «Целеустремлённость и поэтапное решение задач всегда приведут к успеху – мой девиз с юности», – улыбается ветеран.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI