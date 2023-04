Освоить звонарное искусство и смастерить сувениры: программа пасхальных мероприятий в парках Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В городских парках 16 апреля проведут творческие, музыкальные и театральные программы, приуроченные к Пасхе. Всего запланировано более 300 тематических мероприятий. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Приглашаем жителей и гостей столицы провести пасхальное воскресенье в 19 парках. С 12 до 18 часов там пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, выступят хоровые коллективы и звонари. Кроме того, посетителям покажут спектакли по мотивам народных сказок и литературных произведений», — рассказала Наталья Сергунина.

Провести день можно будет на площадках в разных районах города: в парках «Сокольники», «Северное Тушино», «Красная Пресня», Измайловском, Лианозовском, Перовском, 50-летия Октября, ландшафтном парке «Митино», саду «Эрмитаж», Воронцовском парке и других.

Гостей порадуют концертами групп «Талица» и «Диакапелла», ансамблей «Крапива» и «Орион», Московского казачьего хора, хоров «Вокалион», «Логос», «Благовест» и «Православный спев». Юных и взрослых зрителей ждут театральные постановки «В поисках Пасхи», «Жар-птица», «Как Иван Иванович и Иван Никифорович цыплят делили», «Степанова памятка» и «Азор Тихонович».

В творческих мастерских посетители парков смогут создать пасхальный венок или ароматическое саше, украсить подставку для яиц или цветочный горшок, освоить технику декупажа, сделать сувенир в подарок близким.

На большинстве площадок пройдут выступления звонарей. В парках «Фили» и Таганском они предложат всем желающим самостоятельно попробовать свои силы в звонарном искусстве. В «Кузьминках» москвичей и туристов научат старинным играм и народным танцам, в «Ангарских прудах» — росписи сумок и уходу за цветами. А в парке имени Ю.М. Лужкова детям расскажут об искусстве чеканки монет.

Кроме того, с 16 по 29 апреля на семи площадках у столичных храмов пройдут пасхальные концерты. К программе 16 апреля присоединится Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь, 21 апреля — храм Иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Царицыне, 22 апреля — Богоявленский кафедральный собор в Елохове, а 23 апреля — храм Святого Благоверного Князя Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Живоначальной Троицы в Останкине и храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. 29 апреля концерт состоится на территории храма Преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве.

