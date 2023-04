Оконную продукцию от подделок поможет защитить разработка столичной компании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Крупнейший отечественный производитель микроэлектроники «Микрон», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», представил разработку для защиты оконной продукции от фальсификации и контрафакта. В ее основе — RFID-технология, что гарантирует качество приобретенного товара. Об этом сообщил руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

RFID-технология представляет собой способ автоматической идентификации предмета через радиосигнал. Для этого на специальную микросхему — NFC-метку — записывается вся информация об изделии, которую затем можно считать с помощью смартфона или любого другого устройства беспроводной передачи данных.

«Сегодня российские производители активно внедряют системы цифровой аутентификации своих изделий для контроля бизнес-процессов, снижения логистических издержек, повышения эффективности производства, а также защиты своей продукции от контрафакта. Компания, выпускающая свыше 750 элементов электронной компонентной базы, имеет собственное серийное производство RFID-продукции. Это более 200 видов меток и их модификаций, разработанных под различные задачи и сценарии применения. Ежегодно предприятие запускает в серийное производство более 30 новых NFC-меток», — отметил Владислав Овчинский.

Разработанная компанией система аутентификации изделий внедрена в разные сегменты российской промышленности, но впервые применена в оконной индустрии.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, для маркировки оконных изделий производитель поставил миллион меток. Они содержат необходимую информацию для идентификации, подтверждения оригинальности и гарантии качества: наименование, характеристику и комплектацию изделия, паспорт качества, сведения о производителе и продавце, гарантийный срок, инструкцию по уходу и эксплуатации и другие технические данные.

Подтверждение оригинальности и качества оконного изделия сегодня крайне востребовано российским потребителем из-за обилия на рынке некачественной продукции кустарного производства.

«Существующая ситуация с наличием контрафактной продукции снижает доверие к российским и мировым брендам, поэтому один из крупных отечественных производителей принял решение оснастить свои окна NFC-метками. Автоматизированная система цифровой аутентификации позволит покупателю легко и быстро удостовериться в подлинности изделия и развеять все сомнения в качестве продукции, а изготовителю — автоматизировать и ускорить процессы производственного учета и сервисного обслуживания, что повышает технологичность и контроль качества», — пояснил руководитель группы управления RFID- и ИТ-проектами компании Александр Хижин.

Резиденты особой экономической зоны освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Руднево», «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 гектаров. На протяжении нескольких лет она является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

