Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

После первой пятилетки вскрылись сильные недостатки в планировании и организации индустриальных проектов. Так же возникла сложность, связанная с размерами нашей страны. Большинство индустриальных зон, которые достались СССР в наследство от Российской империи, находились слишком далеко от недавно открытых источников сырья. Старые источники быстро истощались, или добыча на них не удовлетворяла нужд государства. Было принято решение создать новые промышленные зоны в ранее неосвоенных местах. Однако и тут возникали осложнения. Пути сообщения, которые едва успевали прокладывать, обладали весьма ограниченной пропускной способностью и очень посредственной надежностью. Большое количество оборудования и стройматериалов в некоторые места было доставить просто невозможно. А стройки предполагались гигантскими. Практически создавали предприятия полного цикла: от добычи сырья, до выпуска готовой продукции. Такие комплексы предполагали большой штат работников, иногда несколько десятков тысяч человек. Таким образом всплыла еще одна проблема: строительство гражданской инфраструктуры. Большому количеству людей придется жить там, рядом с предприятием. Приходилось закладывать не только цеха и склады, но жилые дома, детские сады, школы, больницы и другие здания. Объемы строительства резко увеличились, изменилась и специфика строительства. И надо добавить, что все эти объекты должны были быть построены в большом количестве, без должного геодезического исследования (изначально закладывался огромный запас прочности), на ранее неосвоенных территориях, без адекватной логистики, практически из подручного материалов, в короткие сроки.

Для решения выше изложенных проблем было задействовано сразу несколько высших учебных заведений. Вопросы планирования и организации, поиска оптимальных решений лежали в русле деятельности МИЭИ. Кафедра «Технология строительства» преобразовалась для решения новых задач: отрасли требовались специалисты с широким кругозором и навыками проектно-сметных работ. В 1938 году в МИЭИ открылась кафедра «Сооружения и конструкции». Ее возглавил Лев Иванович Онищик (1895, Брест-Литовск — 9 января 1968, Москва) — советский учёный в области теории сооружений и строительных конструкций, профессор (1935), доктор технических наук (1938), действительный член Академии строительства и архитектуры СССР. В то время крупных специалистов было очень немного, несколько десятков в разных областях. Многие из них были вынуждены работать на разрыв, в нескольких направлениях. Лев Иванович уже зарекомендовал себя как крупный специалист еще в первую пятилетку. Он работал в Центральном научно-исследовательском институте промышленных сооружений (ЦНИИПС), где организовал лабораторию каменных конструкций и в 1932—1959 гг. был ее руководителем. Параллельно занимал должность профессора Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева.

В процессе второй пятилетки под его руководством впервые в советской науке разработаны теоретические основы, методы расчета и нормы проектирования каменных строительных конструкций. Он проводил исследования всех видов кладки из искусственных и естественных камней в конструкциях сооружений. На основе опытов научно-исследовательских институтов СССР, США и Германии изучал механические свойства камней и растворов, от которых зависят прочность и упругие свойства кладки. Им установлены закономерности в области прочности и устойчивости элементов каменных конструкций. Лев Онищик стал автором учебников «Каменные конструкции» и «Каменные конструкции промышленных и гражданских зданий» (1939). Исследования каменных конструкций, проводимые в СССР, намного опередили соответствующие исследования за границей.

Лев Онищик возглавлял кафедру «Сооружения и конструкции» МИЭИ до 1959 года. Награжден двумя орденами, в том числе орденом Трудового Красного Знамени (1942) — за образцовое выполнение заданий правительства по строительству оборонительных рубежей.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI