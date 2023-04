Лучшего специалиста по работе с молодежью выберут на конкурсе «Московские мастера»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С этого года в конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» будут соревноваться специалисты по работе с молодежью. Среди них — сотрудники органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, сотрудники общественных организаций и лидеры молодежных сообществ, сотрудники высших учебных заведений, а также лидеры студенческих молодежных клубов. Подать заявку на участие можно до 10 июня.

«Сфера молодежной политики развивается, все больше и больше молодежи принимает активное участие в жизни города. Появление новой профильной для нас номинации — яркое тому доказательство. Участие в конкурсе — прекрасная возможность для специалистов сферы молодежной политики заявить о своем мастерстве, поделиться опытом работы с коллегами и открыть для себя новые возможности развития», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В первую очередь желающим поучаствовать нужно заполнить анкету. Там предлагается рассказать о своих достижениях, работе, а также выполнить задание, связанное с решением актуальных задач в сфере молодежной политики.

Отобранные специалисты пройдут собеседования с экспертами. Затем они примут участие в образовательных мероприятиях, где получат новые знания. Кроме того, они продемонстрируют свои профессиональные навыки и умения.

После двух этапов эксперты выберут финалистов, а после выполнения финальных заданий — трех победителей. Они не только получат ценные призы, но и смогут воспользоваться новыми карьерными возможностями.

Подробности можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте», задать вопрос — в чат-боте в «Телеграме».

Организатор конкурса в данной номинации — Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

