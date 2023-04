К будущей станции МЦД-4 Санино построят удобные подъезды от Боровского и Зайцевского шоссе — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице ведется проектирование новой автодороги в ТиНАО к станции Санино перспективного четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Она пройдет с двух сторон — от Боровского и Зайцевского шоссе — и протянется до поселка Кокошкино. Разработку проекта завершим до конца 2023 года, а ввод в эксплуатацию планируется в 2025-м. Протяженность дороги — около четырех километров», — написал Мэр Москвы.

Здесь организуют маршруты городского транспорта до остановочного пункта будущего МЦД-4. Жители сразу нескольких близлежащих населенных пунктов смогут быстрее и комфортнее добираться до станции.

В рамках проекта планируется построить новые дороги и тротуары, реконструировать существующие улицы, провести наружное освещение и установить остановочные павильоны. Кроме того, появится здание конечной станции городского транспорта и отстойно-разворотной площадки у железнодорожной платформы. Также специалисты благоустроят территорию.

Всего с 2012 года в ТиНАО построено более 350 километров автомобильных дорог. До конца 2024 года введут в эксплуатацию еще 70 километров автодорог.

Сергей Собянин назвал 2023 год беспрецедентным в плане развития железных дорог Московского региона

