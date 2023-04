ИСИЭЗ НИУ ВШЭ представил первые результаты проекта «Будущее науки»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – lass=”lead-in”>Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые определил направления развития сектора исследований и разработок и его возможной трансформации под влиянием мегатрендов. Промежуточные результаты масштабного проекта «Будущее науки» были представлены в день открытия Международного научного симпозиума «Форсайт и научно-техническая и инновационная политика», проводимого в составе XIV Ясинской (Апрельской) конференции НИУ ВШЭ 13 и 14 апреля 2023 г.

Исследование «Будущее науки» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ реализует с 2022 по 2024 гг. в рамках стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» программы развития НИУ ВШЭ. Проведенные в 2022 году работы были сфокусированы на оценке влияния мегатрендов на каждый из ключевых блоков научной системы (исследовательский цикл, акторы, ресурсы, кадры, результаты, политика). Эмпирической базой послужили данные экспертного опроса 374 представителей ведущих российских и международных научных организаций, университетов, компаний, а также серии глубинных интервью.

