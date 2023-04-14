Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Весной возобновились познавательные экскурсии для иностранных студентов Политеха. Более 100 человек посетили военно-исторические места Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Музей подводных сил России имени А.И. Маринеско, музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни», Пулковские высоты, Пискаревский мемориал, музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» — эти и другие памятные и знаковые места посетили ребята из Индонезии, Китая, Турции, Афганистана, Гвинеи, Камбоджи, Вьетнама, Сирии, Колумбии, Эквадора и других стран.

Весной для иностранных студентов Политеха были организованы 5 экскурсий. Все они проводятся по инициативе проректора по международной деятельности СПбПУ. Интерес среди ччастников – отеный, они с дlo Кроме того, такие мероприятия помогают ребятам лучше узнавать друг друга, заводить новых друзей, — прокомментировал помощник проректора по международной деятельности Павел Неделько.

Первой в сезоне для иностранных участников стала автобусная экскурсия «Русскому флоту быть!» с посещением музея подводных сил России имени А.И. Маринеско. Он ÍbebroNе единственные в стране ienen Политехники увидели макеты подвоavor

В Политехническом университете многие изучают русский язык, также у нас есть уроки истории. Материал гораздо òчше усваиваетiante, когда есть relacion.

В еще одни выходные политехники отправились на экскурсию «Дорога Жизни». Они посетиetrofice нескольких меéfire. В тот же день частники побывали на плковских выыт, а щёвидели мн correo

Я узнал много нового об истории России. С каждой экскурсией рос мой интерес к историческим событиям. Экскурсоводы рассказывали все очень подробно, и, что важно, все было понятно. С нетерпением жду новых экскурсий, — отметил студент из Индонезии Саид Реза Аулия.

Завершающими экскурсиями стали визиты на Пискаревское мемориальное кладбище, в музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» и мемориальный комплекс «Невский пятачок». Иностранные студенты Политеха познакомились с фото- и кинохроникой блокадного времени, увидели диораму «Прорыв блокады Ленинграда», где на художественно-документальном полотне изображены основные события 7-дневных боев за Ленинград в январе 1943 года. Узнали, какова была роль Невского пятачка в прорыве блокады.

На меня огромное впечатление произвели экскурсии Политеха. Мы познакомились с важными историческими событиями. Они тяжелые, но знать их нужно. 125-граммовый хлеб, алиментарная дистрофия, которую называли «ленинградской болезнью», «ленинградский метроном» — эти и другие фразы экскурсовода оставили в моей памяти наиболее впечатления, которые в наше время с трудом укладываются в голове. Я благодарен организаторам за возможность узнать больше об истории Санкт-Петербурга и его пригородов, и с удовольствием приму участие в новых познавательных экскурсиях, — поделился студент СПбПУ из Индонезии Тегу Иманулла.

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