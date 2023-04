Инвесторы получили более 13 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в столице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С января по март 2023 года город без торгов предоставил инвесторам и застройщикам в аренду более 13 гектаров земли для строительства социальных, коммерческих, транспортных и промышленных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в столице. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В начале этого года город без торгов выделил инвесторам и застройщикам 13,6 гектара земли для реализации 14 масштабных инвестпроектов. В частности, 4,6 гектара предоставлено под строительство объектов образования, 6,3 гектара — под спорткомплексы, два гектара — под общественно-деловые и транспортные объекты, еще 0,7 гектара — под деревообрабатывающий завод. Договоры заключены на пять лет», — рассказал Владимир Ефимов.

Статус масштабного инвестиционного проекта могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов сроком на пять лет.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов, для которых в январе — марте 2023 года город предоставил земельные участки, в столице появятся три объекта образования, рассчитанных на 1,4 тысячи учеников и воспитанников, четыре спорткомплекса площадью свыше 60 тысяч квадратных метров, а также коммерческие объекты суммарной площадью более 70 тысяч квадратных метров», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, в поселении Щаповском построят школу для 800 учащихся с дошкольным отделением на 150 воспитанников. В поселении Сосенском инвестор возведет детский сад на 225 человек, а в Хорошево-Мневниках появится учебный корпус для 400 старшеклассников.

Кроме того, в Раменках построят комплекс для футбольной школы и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а в Хорошево-Мневниках появится ледовый дворец для керлинга. Еще один крупный спортивный объект возводят в Некрасовке.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI