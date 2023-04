Знаешь историю Политеха – отправляешься в путешествие

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В марте Музей Политеха во второй раз запустил ежегодный исторический студенческий конкурс «Знаешь ли ты историю своей alma mater?», который реализуется вместе с Казанским федеральным университетом. В этом году участниками стали более 50 студентов в составе 14 команд. Интеллектуальное соревнование состояло из трёх этапов — онлайн-тестирование, очный экзамен и квест по территории вуза.

Команды усердно проходили каждое испытание и шли рука об руку по количеству набранных баллов. Но после второго этапа ситуация изменилась. Во время квеста, который стал решающей ступенью соревнования, команда «Пиартехники» опережала соперников на 3 балла. За второе и третье места шла напряженная борьба, вплоть до сотых балла.

В итоге второй год подряд победу в конкурсе одержали студенты Гуманитарного института. Команда-победитель «Пиартехники» получила главный приз — поездку в Казань. Состав чемпионов — Дарья Власевская, Анастасия Давыдова, Александра Богданова, Дарья Михайлева и Татьяна Лемеза! Приз за второе место — поездка в усадьбу А.Г. Гагарина «Холомки» — досталась команде «Бегемотики». Студенты из коллектива «Путешественницы во времени», взявшие бронзу, стали обладателями годовых абонементов в музей современного искусства «Эрарта».

Конкурс дал мотивацию для погружения в сотни интересных фактов. Особенно важной, стала первая встреча в рамках конкурса, которая проходила в формате беседы. Она задала нужное настроение и зажгла в нас любопытство. Отдельно хотели бы отметить организаторов конкурса, которые всегда были на связи. И, конечно же, благодарим Элину Борисовну Авакову и Анну Гераклитовну Танову за поддержку на всех этапах конкурса! , — поделились впечатлениями победительницы конкурса Дарья Михайлева и Александра Богданова.

Во время торжественной церемонии награждения конкурсантов поздравил проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов: Студенты нашего университета дорожат историей своей alma mater больше, чем учащиеся других вузов. И это очень ценно .

