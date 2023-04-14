Заявление председателя Сорок седьмое совещание МВФК

Source: IMF – News in Russian

14 апреля 2023 г.

Под председательством первого заместителя председателя правительства и министра по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Испании Надии Кальвиньо

С февраля 2022 года мы являемся свидетелями того, как война в Украине продолжает оказывать негативное воздействие на мировую экономику. Мы обсудили этот вопрос. Мы вновь подтвердили позиции наших стран, выраженные на других форумах, включая Совет Безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН, которая в резолюции ES ‑11/1 от 2 марта 2022 года, принятой большинством голосов (141 голос «за», 5 «против», 35 воздержались, 12 отсутствовало), выражает глубочайшее сожаление по поводу агрессии, совершенной Российской Федерацией против Украины, и требует, чтобы Российская Федерация полностью и безоговорочно вывела свои вооруженные силы с территории Украины. Большинство членов категорически осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет людям неимоверные страдания и усугубляет существующие факторы уязвимости в мировой экономике, сдерживая экономический рост, способствуя росту инфляции, вызывая сбои в цепочках поставок, усиливая отсутствие энергетической и продовольственной безопасности и повышая риски для финансовой стабильности. Были высказаны другие мнения и различные оценки данной ситуации и санкций. Осознавая, что МВФК не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что эти вопросы могут иметь значительные последствия для мировой экономики.

Крайне важно соблюдать международное право и поддерживать многостороннюю систему, обеспечивающую мир и стабильность. Это включает защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, и соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту мирного населения и инфраструктуры в ходе вооруженных конфликтов. Использование или угроза использования ядерного оружия неприемлемы. Жизненно важными являются мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог. Недопустимо, чтобы современная эпоха была временем войны.

Мы выражаем глубочайшее сочувствие народам Турции и Сирии по поводу трагической гибели людей и масштабного ущерба, причиненных разрушительными землетрясениями в феврале 2023 года, а также народам Малави, Мозамбика и Мадагаскара по поводу гибели людей и разрушений, вызванных тропическим циклоном Фредди в феврале и марте 2023 года.

1. Глобальные перспективы сопряжены с повышенной неопределенностью. До настоящего времени мировая экономика демонстрирует устойчивость, а наихудшие макроэкономические результаты, возможность которых рассматривалась прошлой осенью, не стали реальностью. Тем не менее перспективы роста остаются слабыми, а риски ухудшения ситуации повысились. Следующие друг за другом потрясения, включая войну России против Украины, на фоне ужесточения курса денежно-кредитной политики, необходимого для снижения инфляции, сдерживают восстановление и ослабляют макрофинансовую стабильность, как продемонстрировали недавние эпизоды напряженности в банковском секторе и на финансовом рынке. Инфляция в некоторой степени замедлилась, но базовые факторы ценового давления остаются негибкими. Уязвимость долговой ситуации является повышенной, и сохраняется отсутствие продовольственной и энергетической безопасности, которое более всего затрагивает уязвимые страны и группы населения. Кроме того, неравенство растет, климатические потрясения усиливаются, и повышаются риски фрагментации.

2. В этих условиях неопределенности в мире решительные, тщательно выверенные и гибкие меры политики, адаптированные к ситуации в конкретных странах, являются залогом закрепления устойчивого восстановления, защиты макроэкономической и глобальной финансовой стабильности, оказания поддержки незащищенным и укрепления устойчивости. Директивные органы приняли оперативные меры для укрепления доверия к банковской системе, которая по-прежнему надежна и устойчива благодаря реформам, осуществленным после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Нашими первоочередными задачами являются снижение инфляции, поддержание финансовой стабильности, восстановление бюджетных резервов наряду с укреплением систем социального обеспечения для защиты наиболее уязвимых групп населения и содействие инклюзивному долгосрочному росту. Следуя своим соответствующим мандатам, центральные банки сохраняют твердую приверженность достижению стабильности цен и обеспечению надежного закрепления инфляционных ожиданий, в то же время тщательно выверяя темпы ужесточения политики с опорой на данные и предоставляя четкую информацию о целях политики. Они будут тесно сотрудничать с надзорными и регулирующими органами в целях отслеживания событий в финансовом секторе и применения надлежащих инструментов политики из полного набора, имеющегося в их распоряжении, для обеспечения финансовой стабильности. Мы также готовы применить меры макропруденциальной политики для защиты от системных рисков и, в соответствующих случаях, мы будем устранять пробелы в сферах данных, надзора и регулирования в банковском секторе и особенно в секторе небанковских финансовых организаций, где важно продолжать работу по устранению факторов уязвимости. Налогово-бюджетная политика будет и далее направлена на снижение повышенных уровней задолженности в среднесрочной перспективе, если это необходимо. Мы продолжим оказывать поддержку незащищенным группам населения, подвергающимся воздействию многочисленных потрясений, путем целенаправленных и временных мер, сохраняющих ценовые сигналы, наряду с обеспечением устойчивости бюджета. Мы обеспечим согласованность общей направленности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики с должным учетом роли структурной политики в смягчении компромиссов, включая, в соответствующих случаях, способствующие росту реформы в целях укрепления рынков труда, улучшения инвестиционного климата, содействия диверсификации экономики и укрепления рынков устойчивых, приемлемых по цене и доступных энергоносителей. Мы подтверждаем свои обязательства в отношении валютных курсов, чрезмерных глобальных дисбалансов и управления, а также наше заявление об основанной на правилах системе торговли, сделанное в апреле 2021 года, подтверждая свою приверженность недопущению протекционистских мер.

3. Международное сотрудничество и укрепление многостороннего подхода необходимы для содействия росту мировой экономики, защиты стабильности международной валютной системы, устранения сохраняющихся рисков для здоровья населения и активизации взаимодополняющих усилий по формированию экологически чистого, цифрового и инклюзивного будущего. Наши усилия решительно направлены на преодоление продовольственного кризиса, и для этого мы сосредоточим внимание на отмене ограничений на торговлю продовольствием и удобрениями, а также на содействии устойчивым инвестициям в целях укрепления производства и цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве уязвимых стран. Мы также продолжим оказывать поддержку уязвимым странам в удовлетворении их потребностей в финансировании и решении проблемы уязвимости долговой ситуации. Неотложной задачей является мобилизация дополнительной льготной поддержки для стран с низким доходом. Мы подтверждаем свое твердое намерение еще более ускорить принятие мер по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением и обязательствами, содержащимися в Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (РКИК ООН), принимая во внимание характерные для каждой страны условия. Мы рассчитываем на постановку масштабных целей на 28-м совещании Конференции Сторон (КС-28) для обеспечения своевременного, плавного и справедливого перехода к нулевому чистому уровню выбросов. Мы будем использовать сочетание мер политики на основе всех действенных инструментов, таких как фискальные, рыночные и регуляторные меры, включая эффективные инструменты экономической политики по сокращению выбросов парниковых газов, при этом оказывая поддержку наиболее уязвимым группам. Мы отмечаем необходимость постепенной адаптации энергетических рынков и систем и усиления роли возобновляемых источников в структуре энергетики, а также укрепления социальной поддержки переходу к экологически чистой и устойчивой экономике. Наряду с активными мерами политики в отношении климата мы также признаем важность активизации финансирования деятельности, связанной с изменением климата, из всех источников, в том числе посредством мобилизации частного финансирования, в поддержку усилий по адаптации к изменению климата и его смягчению. Мы позаботимся о том, чтобы цифровая трансформация играла важную роль в повышении устойчивости и инклюзивности экономики наших стран, принимая во внимание киберустойчивость, защиту данных, обмен данными, совместимость систем и возможность переноса данных. Мы будем работать над созданием продуманной финансовой экосистемы в целях повышения конкуренции и расширения доступа на справедливых и прозрачных условиях, что может способствовать расширению доступа к финансовым услугам и росту производительности. Мы также будем совместно работать над повышением скорости, экономической эффективности, безопасности, прозрачности и инклюзивности трансграничных платежей с учетом Программы действий Группы 20-ти по развитию трансграничных платежей. Мы обеспечим, чтобы экосистема криптоактивов, включая так называемые стейблкойны, пристально отслеживалась и была объектом тщательного регулирования, надзора и контроля.

4. Мы приветствуем «Глобальную программу мер экономической политики» директора-распорядителя.

5. Мы поддерживаем ориентацию надзора МВФ на предоставление индивидуальных консультаций, основанных на глубоком анализе, в целях реагирования на текущие проблемы. Мы поддерживаем предоставляемые МВФ рекомендации по вопросам экономической политики и проводимую им аналитическую работу в отношении мер политики, направленных на решение проблем уязвимости финансового сектора; сдерживание инфляции, включая взаимодействие денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и меры, принимаемые в ответ на шоки цен на сырьевые товары; взаимосвязь между потоками капитала, мерами по регулированию потоков капитала и кризисами; меры налогово-бюджетной политики для снижения повышенных уровней задолженности; а также влияние геоэкономической фрагментации. В свете недавних потрясений на финансовых рынках и повышенных рисков для финансовой стабильности мы поддерживаем продолжающиеся усилия МВФ по усилению макрофинансового надзора с уделением основного внимания укреплению анализа системных рисков и предоставлению рекомендаций по вопросам экономической политики для оказания государствам-членам помощи в регулировании рисков. Мы также поддерживаем проводимую МВФ работу по практической реализации Целостного подхода к политике с предоставлением государствам-членам рекомендаций по надлежащему использованию различных инструментов политики для преодоления вторичных эффектов, потрясений и сочетания рисков с учетом обстоятельств в конкретных странах и в соответствии с институциональной позицией. Мы приветствуем завершенный недавно обзор Основы расширенного взаимодействия МВФ со странами по вопросам управления, который вновь подтверждает важное значение рекомендаций МВФ по мерам политики для укрепления управления и решения важных для макроэкономики вопросов коррупции во внутреннем и транснациональном контекстах, а также важность беспристрастного взаимодействия МВФ с государствами-членами. Мы также приветствуем обзор роли торговли в работе Фонда и распространение надзора на важные для макроэкономики воздействия торговой политики, а также рекомендации о том, как повысить устойчивость цепочек поставок. Мы ожидаем предстоящего обзора стратегии Фонда в области борьбы с отмыванием денег и пресечения финансирования терроризма, в ходе которого будут рассмотрены способы укрепления поддержки, оказываемой Фондом государствам-членам, Целевой группе по финансовым мероприятиям (ФАТФ) и региональным органам, аналогичным ФАТФ, для содействия целостности и стабильности международной финансовой системы.

6. Крайне важна роль МВФ в предоставлении финансовой поддержки, в том числе на превентивной основе, с тем чтобы помочь государствам-членам в удовлетворении потребностей в финансировании платежного баланса. Мы приветствуем активную поддержку экономической политики и финансовую поддержку, которую МВФ оказывает странам с низким доходом, в том числе тем, которые пользуются новым временным инструментом финансирования для преодоления продовольственного шока и программами, реализуемыми при поддержке Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. Мы обеспечим, чтобы Трастовый фонд на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту мог и далее оказывать активную поддержку в удовлетворении растущих потребностей стран с низким доходом в ближайшие годы. Мы удвоим наши усилия, чтобы до Ежегодных совещаний 2023 года достичь согласованных в 2021 году целей по привлечению средств в отношении ресурсов для выдачи субсидий и кредитов из Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. Эти ресурсы необходимо привлечь со стороны широкого круга государств-членов, в том числе путем добровольного направления специальных прав заимствования (СДР) или эквивалентных взносов. Мы также просим МВФ представить до Ежегодных совещаний 2023 года анализ всего спектра вариантов постановки Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту на устойчивую основу, который послужит информационной базой для среднесрочной стратегии финансирования на основе распределения финансового бремени, подлежащей рассмотрению в рамках предстоящего обзора Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту. Мы также приветствуем утверждение первых пробных программ в рамках Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Мы выполним взятые обязательства и обеспечим дополнительные взносы в Трастовый фонд на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости. Мы приветствуем недавнее временное повышение лимитов доступа к счету общих ресурсов (ГРА) для усиления поддержки государств-членов в сохраняющихся трудных и неопределенных условиях. Мы также приветствуем гибкий подход в результате внесения изменений в политику Фонда в отношении финансовых гарантий, допускающих возможность задействования верхних кредитных траншей (при условии наличия надлежащих гарантий) для государств-членов, находящихся в состоянии исключительно высокой неопределенности, и приветствуем четкие требования, которые способствуют беспристрастному рассмотрению заявок. Мы отмечаем дополнительные добровольные взносы на управляемый МВФ счет с участием ряда доноров в целях содействия предоставлению двусторонней финансовой помощи Украине. Мы ожидаем предстоящих обзоров политики в отношении превентивных механизмов, лимитов доступа в рамках инструментов экстренного финансирования и влияния инструмента финансирования для преодоления продовольственного шока, а также промежуточного обзора Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, запланированного на апрель 2024 года. Мы также ожидаем доклад о фактическом использовании специальных прав заимствования после общего распределения 2021 года, включая его влияние на резервы государств-членов и соблюдение принципов прозрачности и подотчетности.

7. Мы подтверждаем наше твердое намерение сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами, находящейся в центре глобальной системы финансовой безопасности. Мы по-прежнему твердо намерены вернуться к рассмотрению вопроса о достаточности уровней квот и будем продолжать реформы управления МВФ в рамках 16-го общего пересмотра квот, включая новую формулу расчета квот в качестве ориентира и обеспечение ведущей роли квот в ресурсах МВФ, до 15 декабря 2023 года. В этой связи мы поддерживаем как минимум сохранение текущего объема ресурсов МВФ. Мы также приветствуем четвертый отчет Совету управляющих о проделанной работе и ускорим наши обсуждения, чтобы к моменту нашего следующего совещания достигнуть значительного прогресса в деле завершения обзора в рамках комплексного подхода.

8. Мы поддерживаем усилия МВФ по решению существующих долговых проблем в сотрудничестве с партнерами. Мы поддерживаем работу МВФ со Всемирным банком по содействию укреплению Общей основы Группы 20-ти и ускорению ее реализации для урегулирования задолженности на индивидуальной основе предсказуемым, своевременным, упорядоченным и скоординированным образом. Мы ожидаем результатов продолжающейся работы МВФ со Всемирным банком в целях совершенствования процесса обмена информацией с кредиторами, включая информацию, лежащую в основе анализа устойчивости долговой ситуации, при соблюдении обязательств в отношении конфиденциальности и установленных в этих организациях правил управления. Опираясь на опыт достижения соглашения об урегулировании задолженности с Чадом в рамках Общей основы, мы призываем к быстрому заключению договоренности об урегулировании задолженности с Замбией. Мы ожидаем быстрого создания комитета официальных кредиторов и его работы в целях предоставления гарантий финансирования для Ганы. Мы призываем к прогрессу в деле урегулирования задолженности Эфиопии в рамках предусмотренной программы при поддержке МВФ. Учитывая рост уязвимости в странах со средним доходом, крайне важно, чтобы международное сообщество изыскало способы содействия более тесной координации кредиторов для реструктуризации задолженности. Мы приветствуем предоставление гарантий финансирования, открывших путь для утверждения новой программы для Шри-Ланки, и ожидаем быстрого разрешения ее долговой ситуации. Мы также приветствуем начало работы Круглого стола по вопросам глобального суверенного долга (КСГСД), цель которого заключается в содействии более глубокому общему пониманию основными заинтересованными сторонами концепций и принципов, в том числе в том, что касается сопоставимых подходов в отношении требований частного сектора, а также его заявление от 12 апреля. Круглый стол по вопросам глобального суверенного долга может способствовать устранению основных трудностей, отмечающихся в ходе реструктуризации суверенного долга, дополняя работу Группы 20-ти, Парижского клуба и комитетов кредиторов, в том числе в рамках Общей основы. Мы ожидаем продолжения усилий Фонда по повышению прозрачности в вопросах долга и укреплению подхода на договорной основе в целях поддержки реструктуризации суверенного долга.

9. Мы подтверждаем важную роль МВФ в удовлетворении запросов и разнообразных потребностей государств-членов в рекомендациях относительно макроэкономических и финансовых последствий вопросов, связанных с изменением климата, и эффективных ответных мер политики. Мы поддерживаем приверженность МВФ — в соответствии с его мандатом, когда это считается важным для макроэкономического развития и при продолжающемся эффективном сотрудничестве с соответствующими партнерами, — оказанию государствам-членам помощи в решении проблемы изменения климата, использовании возможностей и снижения рисков цифровизации, оказании поддержки уязвимым и пострадавшим от конфликтов государствам и борьбе с неравенством, бедностью и отсутствием продовольственной безопасности. Мы отмечаем продолжающуюся аналитическую работу в отношении энергетической безопасности и климатических стресс-тестов; работу в отношении политики, направленной на расширение финансирования деятельности, связанной с изменением климата, со стороны частного сектора, в том числе в странах, получающих финансирование в рамках Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости; и обзор Программы макроэкономической оценки политики в области климата МВФ. Мы приветствуем аналитическую работу МВФ в отношении элементов политики и макрофинансовых последствий криптоактивов и ожидаем дальнейшей аналитической работы в отношении цифровых платформ для трансграничных платежей и последствий использования цифровых денег для международной валютной системы. Мы продолжаем поддерживать новую гендерную стратегию МВФ, направленную на содействие сокращению гендерного неравенства в наших государствах-членах в соответствии с национальной политикой, а также продолжающиеся усилия МВФ по оказанию индивидуальной поддержки уязвимым и пострадавшим от конфликтов государствам в деле удовлетворения их особых потребностей, включая решение макроэкономических задач, возникающих в связи с проблемами безопасности и гуманитарными проблемами.

10. Мы поддерживаем усилия МВФ по дальнейшей интеграции развития потенциала с учетом специфики стран с деятельностью в области надзора и кредитования в соответствии с его мандатом и по обеспечению надлежащего финансирования развития потенциала. Мы поддерживаем продолжающееся предоставление услуг по развитию потенциала в традиционных областях, включая бюджетные и долговые вопросы, и приветствуем уделение все большего внимания в рамках оказываемой МВФ поддержки в виде развития потенциала уязвимым и пострадавшим от конфликтов государствам и другим возникающим потребностям государств-членов, включая вопросы изменения климата и цифровизации. Мы приветствуем пересмотр стратегии развития потенциала, который будет направлен на дальнейшее усиление воздействия деятельности МВФ в области развития потенциала.

11. Мы призываем МВФ активизировать усилия по привлечению специалистов для работы в существующих и новых приоритетных областях наряду с улучшениями в области многообразия и интеграции персонала в ответ на конкретные проблемы, определенные в докладе по вопросам многообразия и интеграции за 2020–2021 финансовые годы, включая ряд долговременных проблем. Мы также подчеркиваем важность приверженности государств-членов повышению гендерного разнообразия в Исполнительном совете.

12. Мы поддерживаем внедрение МВФ основы управления рисками организации в целях обеспечения надлежащего определения и устранения рисков при выполнении своего мандата и ожидаем отчет о проделанной работе во время Весенних совещаний в 2024 году. Мы также поддерживаем рекомендации, в том числе относительно укрепления внутренней системы разрешения споров МВФ, вынесенные по итогам обзора институциональных защитных механизмов в целях обеспечения устойчивости структуры управления МВФ. Мы ожидаем проведения МВФ обзора политики в отношении прозрачности в целях повышения его открытости и ясности информации наряду с укреплением процессов, результативности и подотчетности.

13. Наше следующее совещание планируется провести в октябре 2023 года в Марракеше.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ

Пятница, 14 апреля 2023 года, Вашингтон, округ Колумбия

Председатель

Надия Кальвиньо, первый заместитель председателя правительства Испании и министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям

Директор-распорядитель

Кристалина Георгиева

Члены МВФК или их заместители

Зайнаб Ахмед, министр финансов, бюджета и национального планирования, Нигерия

Мухаммед Аль-Ядаан, министр финансов, Саудовская Аравия

Мухаммед бен Хади Аль-Хусейни, государственный министр по финансовым вопросам, Объединенные Арабские Эмираты

Джим Чалмерс, министр финансов Австралии

Розанна Коста, управляющая Центрального банка, Чили

Кристия Фриланд, заместитель премьер-министра и министр финансов, Канада

Джанкарло Джорджетти, министр экономики и финансов, Италия

Роберту Кампуш Нету, управляющий Центрального банка, Бразилия (замещает Фернанду Хаддада, министра финансов, Бразилия)

Роберт Хольцманн, управляющий Национального банка Австрии, Австрия

Джереми Хант, канцлер казначейства, Казначейство Его Величества, Соединенное Королевство

Карин Келлер-Зуттер, министр финансов, Швейцария

Кристиан Линднер, федеральный министр финансов, Германия

Брюно Ле Мэр, министр экономики, финансов и восстановления, Франция

Ахмед Осман Али, управляющий Центрального банка Джибути

Алексей Можин, исполнительный директор, Международный валютный фонд (замещает Антона Силуанова, министра финансов, Российская Федерация)

Рохелио Рамирес де ла О, министр финансов и государственного кредита, Мексика

Тарман Шанмугаратнам, председатель Денежно-кредитного управления Сингапура

Нирмала Ситараман, министр финансов, Индия

Сюнъити Судзуки, министр финансов, Япония

Элизабет Свантессон, министр финансов, Швеция

Маруан Эль-Абасси, управляющий Центрального банка, Тунис (замещает Салаха-Эддина Талеба, управляющего Банка Алжира)

Винсент ван Петегем, заместитель премьер-министра и министр финансов, Бельгия

Джанет Йеллен, министр финансов, США

И Ган, управляющий Народного банка Китая

Наблюдатели

Агустин Карстенс, генеральный управляющий, Банк международных расчетов (БМР)

Мухамед бен Хади Аль-Хуссейни, председатель Комитета по развитию (КР) и государственный министр по финансовым вопросам, Объединенные Арабские Эмираты

Кристин Лагард, президент, Европейский центральный банк (ЕЦБ)

Валдис Домбровскис, исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК)

Клаас Кнот, председатель Совета по финансовой стабильности (СФС) и управляющий Банка Нидерландов

Лора Томпсон, заместитель Генерального директора по внешним и корпоративным отношениям, Международная организация труда (МОТ)

Матиас Корманн, генеральный секретарь, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Айед Аль-Катани, директор департамента исследований, Организация стран – экспортеров нефти (OПЕК)

Ахим Штайнер, администратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Ричард Козул-Райт, директор отдела глобализации и стратегий развития, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)

Дэвид Малпасс, президент, Группа Всемирного банка (ВБ)

Нгози Оконжо-Ивейла, генеральный директор, Всемирная торговая организация (ВТО)

Департамент коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ: Jose De Haro

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