Забота о физическом и душевном здоровье всегда должна быть в приоритете

Сегодня начинаем нашу ежемесячную сводку новостей здравоохранения с хорошей новости. Кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщает, что за последнее время радикально новых, активных, более патогенных подлиний коронавируса не появилось. Но прыгать от счастья рано, академик РАН Александр Горелов сообщает, что на территории России циркулируют 611 геновариантов «омикрона». То есть процесс модификации и эволюции вируса продолжается, до осени пандемия скорее всего не закончится. В Индии и вовсе фиксируется рост заболеваемости. Но и унывать ни к чему, в нашей стране от этого вируса ежедневно выздоравливает около 10 000 человек, а ВОЗ заявляет о снижении инфицирования ковидом в мире на 28% за последний месяц.

Уныние вообще вредно и провоцирует весеннюю депрессию. Кандидат психологических наук, доцент кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта ГУУ Татьяна Борисова рассказывает, как бороться с этим явлением. Побольше занимайтесь спортом, а если вы и так достаточно спортивны, то смените вид физической нагрузки – возьмитесь за штангу вместо футбола или займитесь йогой вместо бега. Радуйте себя вкусняшками, играми, комедиями и прочими мелочами. Влюбляйтесь в конце концов. Весна – самое время.

Профилактика – наше всё. Предохраняйтесь от всех категорий заболеваний. Проветривайте помещения, носите медицинские маски в людных местах, будьте физически активными, закаляйтесь. Боритесь с весенним авитаминозом – ешьте фрукты и овощи. Но перед едой мойте руки. Овощи и фрукты тоже мойте. Вакцинируйтесь от различных вирусов. Или используйте другие современные средства. Директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов сообщил, что скоро в аптеках появится уникальный отечественный препарат от ковида «МИР 19», который будет эффективен против любых штаммов, потому что атакует не изменчивый белок вируса, а консервативный участок гена RdRp, который отвечает за репликацию вируса. Вот и вы не будьте уязвимы в своей консервативности.

