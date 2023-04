Домик «Сделано в Москве» откроется в Парке Горького в преддверии Пасхи

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Парке Горького в рамках фестиваля «Пасхальный дар» откроется брендированный домик программы «Сделано в Москве». Он будет работать с 15 по 23 апреля. Все желающие смогут приобрести пасхальные сувениры, подарочные наборы и угощения. Их представят 23 московских производителя.

«Фестиваль “Пасхальный дар” — одно из крупнейших городских событий весны. В этом году к мероприятию впервые присоединятся бренды программы “Сделано в Москве”. Площадки городских фестивалей всегда пользуются популярностью у москвичей и гостей города. Участникам проекта это позволяет познакомить со своими товарами тысячи покупателей, а посетителям — приобрести уникальные изделия, созданные в нашем городе», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Производители представят в фирменном магазине мармелад, протеиновое печенье и батончики, шоколадную пасту, газированные напитки, керамическую посуду, изделия из дерева, свечи, товары для дома, книги, сувенирную продукцию и многое другое. Посетители также смогут приобрести товары к Пасхе, например куличи, выпечку, пасхальные декоративные наборы, свечи и диффузоры. Помимо этого, на ярмарке можно будет купить небольшие подарочные наборы.

Ранее домик «Сделано в Москве» работал в рамках фестивалей «Московская Масленица» и «Путешествие в Рождество». Тогда участникам выручили более 1,5 миллиона рублей.

«Сделано в Москве» — это программа Правительства Москвы по поддержке локальных брендов, созданная в сентябре 2022 года. Она направлена на увеличение узнаваемости московских производителей и их продукции. На портале программы представлено более 1,8 тысячи брендов и 10 тысяч товаров в 35 категориях.

