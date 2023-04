Дайджест #ГУУговорит: санкции, кризис, проблемы мигрантов и мамины пирожочки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Неделя заканчивается, а значит самое время заглянуть в наш как всегда разнообразный дайджест #ГУУговорит.

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев дал интервью телеканалу «Беларусь 1», в котором отметил позитивное влияние западных санкций на взаимоотношения России и Белоруссии. «Я считаю, что нам надо поблагодарить западные правительства за то, что они подтолкнули народы России и Беларуси к более тесному контакту, взаимодействию, интеграции. Санкции придали импульс процессу импортозамещения, динамике Союзного государства, интеграционным процессам», – сказал советник.

— Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Евгений Смирнов комментирует очередной пакет готовящихся санкций, в котором упоминается «Росатом». Он считает, что Брюссель может в ближайшем будущем ввести санкции против этой госкорпорации, а также в отношении поставок некоторых критически значимых редкоземельных металлов из России в ЕС. Однако такой шаг в итоге будет особенно чувствительным и болезненным для самих стран ЕС.

— Практически постоянный участник дайджеста доктор политических наук Владимир Волох не снижает активности. В эфире Общественной службы новостей он объяснил популярность иностранной рабочей силы в России: «Очевидно, что в иностранных работниках есть потребность, потому что их никто не навязывает работодателям, нет никакого давления сверху. Мы живем в рыночной экономике и в данном случае какого-то планового давления на работодателей нет». В комментариях другому изданию профессор кафедры государственного управления и политических технологий даёт объяснение росту преступности среди мигрантов. Владимир Волох связывает его с накалившейся международной обстановкой. Антиковидные ограничения сильно ударили по иностранным работникам, спецоперация на Украине так же повысила градус общественного напряжения.

— На этой неделе не отстаёт от Владимира Волоха и профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина. Ею были даны развёрнутые комментарии по поводу профицита бюджета Фонда социального страхования для социальных выплат. «Примечательным фактом бюджета ФСС 2022 года стало превышение доли выплат социального страхования над межбюджетными трансфертами, это означает, что, во-первых, годовой фонд заработной платы в России вырос, во-вторых, что много бизнеса «вышло из тени» и стало платить налоги», — говорит Галина Сорокина. Кроме того профессор высказалась относительно зернового кризиса в Восточной Европе. Она считает, что Европа, пытаясь компенсировать финансовые и оружейные транши Украине дешёвым зерном, может довести свои сельскохозяйственные предприятия до банкротства, в то время как это самое зерно вдобавок разоряет и европейских фермеров.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассуждает о темпах адаптации экономики к цифровизации. Торговая политика в сфере международной торговли, по его мнению, очень консервативна. А трансграничная торговля цифровыми услугами пока не регулируется.

— Доцент Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов рассказал, как правильно вести учёт расходов и поступлений в личном бюджете. Он советует завести электронный файл и не бросать его ведение, как по статистике делает 92% граждан.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова даёт пять вредных советов, как писать резюме. Четвёртый особенно хорош: «Напишите, что вы стрессоустойчивый, умный, коммуникабельный, ответственный, и какой вы у мамы пирожочек не забудьте. Чтобы работодатель знал, какую драгоценность берёт на работу, а то вдруг ещё подумает, что вы такой же, как и все остальные».

Желаем всем весело провести выходные. Держите кулачки за нашу команду КВН «Без баб», которая в это воскресенье играет в 1/4 финала Высшей лиги.

