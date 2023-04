В ГУУ прошла встреча сотрудников с помощником прокурора Кузьминской межрайонной прокуратуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

13 апреля 2023 года в Государственном университете управления была проведена встреча работников ГУУ с помощником прокурора Кузьминской межрайонной прокуратуры города Москвы Анастасией Евсениной по вопросам антикоррупционной направленности.

Помощник прокурора говорила о недопустимости совершения незаконных действий коррупционной направленности работниками, или обучающимися, а также о необходимости своевременного сообщения работниками о фактах коррупционных проявлений. Внимание участников встречи обратили на наличие в университете «Ящика доверия».

Обсуждались также планы и ход реализации мероприятий, направленных на противодействие коррупции в ГУУ.

