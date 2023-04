Вышел апрельский номер газеты «За строительные кадры»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Вышел в свет апрельский (198 (4)) номер газеты СПбГАСУ «За строительные кадры». В свежем выпуске читайте:

Учёные СПбГАСУ модернизировали вилочный погрузчик

Об уникальной разработке, актуальной для складов пищевой промышленности, логистических компаний по доставке бытовых приборов, машиностроения и станкостроения рассказал соавтор изобретения, аспирант Дмитрий Семенов.

От теории – к лаборатории

Теория – хорошо, а если она дополняется грамотной производственной практикой, то учёба и вовсе идеальна! Читайте репортаж о том, как студенты СПбГАСУ осваивают практические навыки в старейшей лаборатории вуза.

Ещё студент, но уже переводчик

Как найти работу мечты? Окончить вуз с двумя дипломами! Старший преподаватель кафедры межкультурной коммуникации Татьяна Сахарова пояснила, как получить дополнительную специальность «Переводчик в сфере профессиональной деятельности».

Команда – призёр, а Александр Судариков – чемпион!

Тренер спортивного клуба университета Сергей Тиль поделился впечатлениями о блестящем выступлении представителей СПбГАСУ на чемпионатах Санкт-Петербурга по самбо и джиу-джитсу среди студентов.

Лауреат «Адмиралтейской звезды»

Коллектив театральной мастерской «Чердак Хофнарра» Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич» показал спектакль на фестивале международного уровня и стал победителем. Рассказываем о пути наших артистов к успеху.

Мошенник поневоле

Как по собственной неосмотрительности не стать жертвой или пособником аферистов? Капитан полиции Павел Аксёнов рассказал студентам и сотрудникам СПбГАСУ о распространённых мошеннических схемах и правовых средства борьбы с ними.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI