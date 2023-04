Видеооткрытки и цветочные тоннели: более тысячи праздничных конструкций украсили Москву к Пасхе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 1,3 тысячи праздничных конструкций украсили Москву к Пасхе. Их установили около церквей и храмов, на улицах и площадях, в парках, на въездах в город, возле вокзалов и станций метро. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Это пасхальные яйца и венки, световые арки, тоннели и деревья. На билбордах и афишных стендах разместили 200 праздничных плакатов. На цифровых билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате транслируются тематические видеооткрытки», — сообщил заммэра.

На территории около храма Христа Спасителя специалисты установили большое пасхальное яйцо, цветочный тоннель и композицию «Весенний лес». Якиманскую набережную и Новую площадь украшают цветочные тоннели.

Все световые и декоративные конструкции — многофункциональные. Их можно использовать многократно, меняя вид в зависимости от праздника.

