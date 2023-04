Велосипеды, коньки, скейтборды: город выставил на торги пункт проката в Парке Горького

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги права на открытие пункта проката в нестационарном торговом объекте на Андреевской набережной. Заявочная кампания завершится 21 апреля, торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 26 апреля, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Участие в городских торгах по реализации нестационарных торговых объектов позволяет предпринимателям развивать бизнес в популярных общественных пространствах. Например, сейчас на открытый аукцион выставлен павильон площадью 44,7 квадратного метра на Андреевской набережной в Парке Горького. С победителем будет подписан договор на осуществление торговой деятельности на пять лет. Он сможет открыть здесь пункт проката спортивного и туристического инвентаря и оборудования, а также оказывать услуги по ремонту велосипедов, роликовых коньков, скейтбордов», — рассказал глава ведомства.

Предлагаемый нестационарный объект располагается недалеко от станции метро «Воробьевы горы» на популярном веломаршруте, который тянется вдоль трех набережных — Пушкинской, Андреевской и Воробьевской.

Кроме крытого павильона площадью 30,5 квадратного метра, в состав лота входит прилегающая территория площадью 14,2 квадратного метра, где с 15 апреля по 30 сентября победитель торгов сможет размещать спортинвентарь и оборудование. Пункт проката представляет собой деревянный каркас, обшитый снаружи профилированным металлом. Внутри разместились зоны хранения инвентаря и стойка работника проката со встроенными местами хранения.

Заявочная кампания по объекту завершится 21 апреля. Торги пройдут в электронной форме 26 апреля. Принять участие в них могут представители малого и среднего бизнеса. Для этого понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там опубликованы документация, правила проведения аукционов и форма заявки на осмотр объекта. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 6,4 тысячи объектов недвижимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

