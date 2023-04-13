14 апреля 2023 года состоятся 2 депозитных аукциона Федерального казначейства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявокДата проведения отбора заявок14 апреля 2023 г.Уникальный идентификатор отбора заявок22023125Валюта депозитарублиВид средствсредства единого казначейского счётаМаксимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц200 000Срок размещения, в днях4Дата внесения средств14 апреля 2023 г.Дата возврата средств18 апреля 2023 г.Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)FIXEDМинимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых7,20Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый)СрочныйМинимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц1 000Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5Форма отбора заявок (открытая или закрытая)ОткрытаяРасписание отбора заявок (по московскому времени)Место проведения отбора заявокПАО Московская БиржаПрием заявок:с 10:00 по 10:20Заявки в предварительном режиме:с 10:00 по 10:10Заявки в режиме конкуренции:с 10:10 по 10:20Формирование сводного реестра заявок:с 10:20 по 10:30Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:с 10:20 по 10:45Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:с 10:45 по 12:00Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:с 10:45 по 12:00Время перечисления депозитаВ соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 приказа Федерального казначейства от 23.11.2020 г. № 35н

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