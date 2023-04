Сервис Квоты 2.0 в промышленной среде системы фондового рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 24 апреля 2023 года в промышленной среде системы фондового рынка станут доступны функции новой версии среды для поиска ликвидности на рынке облигаций и совершения сделок в форматах dealer-to-dealer (D2D) и dealer-to-client (D2C) сервиса Квоты 2.0.

Режимы торгов, ранее добавленные в систему в состоянии технической готовности, станут доступны для подачи адресных заявок и заключения сделок:

· OCAR – ОТС: Облигации с ЦК адрес.

· OCAY – ОТС: Облигации с ЦК адрес. (CNY)

· OCAU – ОТС: Облигации с ЦК адрес. (USD)

Для раскрытия информации о квотах участникам будут предоставляться два новых отчёта:

· SEM02TQ – Выписка из реестра котировок РПС для участников торгов · EQM02TQ – Выписка из реестра намерений для участника клиринга

Новые схемы и стили доступны на FTP-сервере Московской биржи: http://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/

Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам клиринга доступны на сайте Биржи.

Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам торгов доступны на сайте Биржи.

24 апреля 2023 года планируется выпустить обновление терминала MOEX Trade SE до версии 3.23.15 с поддержкой сервиса Квоты 2.0. Всем пользователям будет предложено установить автоматическое обновление при подключении к торгово-клиринговой системе. Дистрибутивы для ручной установки будут доступны на FTP-сервере (https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities) с 21 апреля.



