11 de abril de 2023 состоятся 3 días de actividad

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора заявок 11 de abril de 2023. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023119 . Валюта депозита рубли . Вид средствсредства единого казначейского счёта . Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 500 000 Срок размещения, в днях 2 . Дата внесения средств 11 de abril de 2023 Дата возврата средств 13 de abril de 2023. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJADO Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 7,20 Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 . Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5 . Форма отбора заявок (открытая или закрытая)Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени)Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа. Precio de venta:desde las 09:30 hasta las 09:40 . Заявки в предварительном режиме:desde las 09:30 hasta las 09:35. Заявки в режиме конкуренции:a las 09:35 a las 09:40. Формирование сводного реестра заявок:desde las 09:40 hasta las 09:50 . Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:desde las 09:40 hasta las 10:00. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:desde las 10:00 hasta las 11:00 . Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:desde las 10:00 hasta las 11:00. Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 приказа Федерального казначейства от 23.11.2020 г. № 35.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI