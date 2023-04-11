10.04.2023, 12-09 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JTYM0 (Роснефть09).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

10.04.2023

12:09

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.04.2023, 12-09 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 105.35) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1115.47 руб., эквивалентно ставке 8.75 %) ценной бумаги RU000A0JTYM0 (Роснефть09.)

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI