10.04.2023, 11-01 (мс) иззенены значениís верхней границы ценновогого isiones

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

10.04.2023

11:01

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.04.2023, 11-01 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 107.58) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1137.65 руб ., эквивалентно ставке 10.0 %) ценной бумаги RU000A0JX9X4 (БашнфБ1P3R).

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