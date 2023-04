Финалисты национальной технологической олимпиады создали «цифровой двойник» здания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе завершился финал национальной технологической олимпиады по профилю «Информационные технологии в строительстве». В соревнованиях приняли участие 33 старшеклассника и 29 студентов из девяти регионов России. Профиль НТО «Информационные технологии в строительстве» в 2022/2023 учебном году проводится впервые. Вузом-организатором стал СПбПУ при поддержке Института современного искусства и компании «Аскон».

Участники олимпиады осуществляли перевод информации об объекте капитального строительства в машиночитаемый формат, производили оцифровку чертежей на бумажном носителе в формат IFC. Выполняли автоматическую корректировку расстановки строительных конструкций в зависимости от окружающей застройки на основе расчета инсоляции и освещенности, выполняли выгрузку информации об объекте капительного строительства.

Финалистам олимпиады предстояло создать информационную модель здания — «цифровой двойник». Для этого команды школьников провели автоматизированный анализ требований к строительству и эксплуатации этого здания, разработали проект и проверили его качество. В итоге они получили готовую цифровую модель, соответствующую всем требованиям и позволяющую автоматизировать инженерные расчеты, прогнозировать функционирование и эксплуатацию здания.

На торжественной церемонии закрытия олимпиады выступил Николай Парфентьев, директор департамента цифрового развития Минстроя РФ, а также представители компании «Аскон», Renga Software, ГК Самолет.

Победу в командном зачете у школьников одержал коллектив «Rendering at 5AM»: Максим Рахматуллин, Татьяна Гайшун, Юрий Торощин, Даниил Выговский (все — Москва). В индивидуальном зачете победителями стали Максим Рахматуллин и Татьяна Гайшун (оба — Москва). Призерами в индивидуальном зачете объявлены Иван Филатов (Московская область), Иван Федоров, Бао Нгок Нгуен, Юрий Торощин, Иван Никифоров (все — Москва).

Победителями студенческого трека стала команда «Raspberry».

Это Дмитрий Оконешников, («Университет Иннополис», Татарстан), Алексей

Костылев, Валерия Марфина, Людмила Павлова, Татьяна Слободянюк (все — СПбПУ). На втором месте «ЛОК» — Всеволод Большаков (Строительный Институт ТИУ, Тюмень), Артём Вяземский и Николай Онуфриенко (оба — СПбПУ). Бронза у «Million Dollar Team». Состав команды — Максим Емельянов, Марк Скворцов, Александр Шовкопляс (все — Новосибирский государственный университет) и Алексей Кожусь (СПбПУ).

Призеры и победители НТО получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие технические вузы страны. Всего в 2022/2023 учебном году заявки на участие в трех возрастных треках НТО по всем направлениям инженерной деятельности подали более 130 тысяч школьников и студентов со всей России и зарубежных стран.

