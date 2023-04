Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Практическая часть

6 апреля единогласным решением Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении (протокол № 60), входящего в Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, СПбГАСУ получил статус экзаменационного центра при Центре оценки квалификаций Союза «Автопром Северо-Запад» для проведения в ближайшие три года независимой оценки по следующим квалификациям:

автомехатроник по ремонту автотранспортных средств (АТС) (5-й уровень квалификации);

мастер по приёмке АТС на техническое обслуживание, ремонт и сдачу потребителю (5-й уровень квалификации);

мастер ремонтной зоны по техническому обслуживанию, ремонту АТС и их компонентов (6-й уровень квалификации).

Теоретическая часть (тестирование)

Независимая оценка квалификации (НОК) – это процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или другим квалификационным требованиям.

Получение статуса экзаменационного центра позволяет нашим студентам пройти независимую оценку квалификации в стенах СПбГАСУ, в том числе совмещая НОК с государственной итоговой аттестацией, а также убедиться в качестве полученного образования, расширить возможности трудоустройства. Для университета это возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке образовательных услуг и практикоориентированность образовательных программ.

В 2022 г. СПбГАСУ совместно с ЦОК Союза «Автопром Северо-Запад» принял участие в пилотном проекте по совмещению государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации (ГИА-НОК). Проект осуществляется Минобрнауки России и Национальным агентством развития квалификаций при поддержке Рособрнадзора и девяти советов по профессиональным квалификациям.

Выпускники прошлого года по направлениям подготовки 15.03.03 Прикладная механика, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства успешно прошли процедуру НОК по 6-му уровню квалификации – 31.00400.04 Мастер ремонтной зоны по техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств (АТС) и их компонентов (профессиональный стандарт 31.004 Специалист по мехатронным системам автомобиля).

В планах университета – продолжить работу по расширению НОК не только на совмещение с государственной итоговой аттестацией, но и с промежуточной аттестацией, а также увеличить число экзаменационных центров.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI