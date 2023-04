Российский финансовый сектор в 2022 году показал устойчивость к существенному изменению внешних условий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Регуляторные послабления Банка России и меры поддержки Правительства Российской Федерации способствовали устойчивой работе финансовой системы. В то же время влияние санкционных рисков и рыночной волатильности на финансовые организации было неоднородным.

Банковское кредитование оставалось основным каналом привлечения средств российскими компаниями. В результате кредитный портфель в 2022 году уверенно рос, несмотря на снижение деловой активности. В условиях неопределенности сократился горизонт финансового планирования, граждане предпочитали менее рискованные инструменты. При этом временный сдвиг в структуре спроса населения на финансовые активы в пользу банковских вкладов сказался на бизнесе небанковских финансовых организаций. Более подробно читайте в Обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов за 2022 год. Фото на превью: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

