Ректор ГУУ Владимир Строев вошёл в состав Экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики

7 апреля 2023 года был официально утверждён полный состав Экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при заместителе Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.А. Чернышове.

В состав вошло 48 экспертов, включая самого Бориса Чернышова, Председателя Правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Григория Гурова, Заместителя Министра науки и высшего образования Ольгу Петрову, Директора Департамента экономической политики Министерства науки и высшего образования Аслана Канукоева, а также ректора Государственного университета управления Владимира Строева.

По большей части в составе Экспертного совета ректоры ведущих университетов, а также руководители общественных организаций и экспертно-аналитических центров.

Поздравляем Владимира Витальевича с ответственным назначением и желаем продуктивной работы в составе Совета.

