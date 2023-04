Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 марта 2023 года Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев подписал приказ об утверждении нового состава Общественного совета при МВД России, в состав которого включен профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох.

В Совет вошли 36 человек, среди которых известные политологи, правозащитники, деятели культуры и искусства, представители традиционных конфессий, средств массовой информации, образовательных организаций, молодежных и волонтерских объединений. Формирование персонального состава проведено с учетом рекомендаций Общественной палаты Российской Федерации, Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, общественных структур.

По результатам голосования членов Общественного совета при ведомстве его работу в ближайшие три года возглавит известный российский адвокат и правозащитник Анатолий Кучерена. В структуре Общественного совета созданы восемь профильных комиссий.

Общественный совет продолжит решать задачи по обеспечению участия граждан в реализации государственной политики в сфере внутренних дел, осуществлению общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел и другие проблемы.

Поздравляем Владимира Волоха с ответственным назначением и желаем продуктивной работы в Общественном совете.

