Приглашаем принять участие в Junior PayTech Forum 2023

20-21 апреля 2023 года в Москве пройдёт конференция Junior PayTech Forum 2023, которая станет первым мероприятием годового цикла Молодёжной программы Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Junior PayTech Forum – это ежегодная конференция для студентов со всех регионов России, которая проводится Банком России с 2021 года. На ней участники представляют свои проекты по разработке и внедрению новых финансовых сервисов, направленные на решение актуальных задач общества и бизнеса. В этом году она станет финальным этапом проектной деятельности студентов в рамках образовательной программы «Сервисы платёжной системы», разработанной Банком России и АО «НСПК». В финал Junior PayTech Forum вышли студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Орла, Ярославля, Нижнего Новгорода, Владивостока и других городов.

20 апреля в Junior PayTech Forum 2023 студенты представят 20 лучших проектов участникам финансового рынка, бизнес-сообществу и представителям вузов.

21 апреля пройдёт суперфинал, в рамках которого отобранные по результатам предыдущего дня проекты поборются за три призовых места и возможность поехать на FINOPOLIS 2023.

Конференция пройдет на площадке Radisson Collection Hotel, также будет доступна онлайн-трансляция.

Регистрация на очное и онлайн-участие доступна по ссылке: https://finopolis.ru/reg_junior/

