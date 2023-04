Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 24 по 26 апреля 2023 года в Центральном Манеже состоится очередной Федеральный просветительский марафон «Знание.Первые».

Марафон является флагманским проектом Российского общества «Знание» и проходит два раза в год. Первые четыре Марафона собрали более 480 миллионов просмотров онлайн-трансляций и более 750 спикеров из разных областей деятельности.

В этом году основной площадкой Марафона станет Центральный Манеж по адресу: Манежная площадь, 1. Программа мероприятий рассчитана на 10 тысяч человек. Планируется участие 200 спикеров на пяти тематических площадках. Очные участники лично смогут пообщаться со спикерами Марафона, найти стажировку, принять участие в конкурсах и выиграть призы.

Среди спикеров прошлых лет: Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор «ВКонтакте» Владимир Кириенко, музыкант Василий Вакуленко, актёр Сергей Бурунов, спортсмен Хабиб Нурмагомедов, писатель Сергей Лукьяненко и многие другие.

Бесплатный билет на Марафон можно получить на его официальном сайте до 17 апреля: https://marathon.znanierussia.ru/

Количество билетов ограничено, отбор по времени подачи заявки – поторопитесь!

По всем дополнительным вопросам можно писать на электронную почту: marathon@znanierussia.ru.

