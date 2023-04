Политех и «РЕШЕТНЁВ» – перезагрузка сотрудничества

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехническом университете побывала делегация одного из ведущих предприятий космической отрасли России — АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва». Цель визита — изучение образовательных и исследовательских возможностей Политеха для сотрудничества в области подготовки кадров и научных разработок.

Представители АО «РЕШЕТНЁВ» во главе с генеральным директором Евгением Нестеровым посетили Институт электроники и телекоммуникаций, где о направлениях деятельности Высшей школы электроники и микросистемной техники рассказал доцент Дмитрий Морозов, а ассистент Высшей школы прикладной физики и космических технологий Илья Лавренюк представил работу Дизайн-центра «Микроэлектроника».

Одним из пунктов программы визита стало посещение Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ). Руководитель Дирекции ПИШ СПбПУ Олег Рождественский рассказал о работе структурных подразделений, входящих в экосистему Передовых цифровых и производственных технологий СПбПУ, и подробно остановился на образовательных программах ПИШ СПбПУ. Получено 22 письма поддержки от корпораций и компаний-лидеров российской промышленности на общую сумму НИОКР 1,7 млрд рублей. Совместно с индустриальными партнёрами предусмотрено создание 11 новых технологических магистратур с объемом НИОКР более 100 млн рублей в год. В этом году состоится набор на четыре образовательные программы. Олег Игоревич подчеркнул, что в основе передового образования, которое дает ПИШ СПбПУ, лежит решение фронтирных инженерных задач, сформулированных индустриальными партнёрами, а после завершения обучения выпускники ПИШ СПбПУ имеют возможность продолжить работу над проектами уже в статусе сотрудника предприятия.

Также делегация побывала в Суперкомпьютерном центре «Политехнический», Лаборатории лёгких материалов и конструкций, международном научно-образовательном центре «Аддитивные технологии».

Свои предложения по сотрудничеству представители компании «РЕШЕТНЁВ» обсудили на встрече с ректором СПбПУ академиком Андреем Рудским. На совещании присутствовали руководители подразделений Политеха и представители АО «Российские космические системы».

«Без сомнения, нужно объединяться интеллектуально и профессионально. Если мы выберем правильный путь сотрудничества, это будет иметь хорошие перспективные результаты, — уверен Андрей Рудской. — Мы показали вам наши разработки в области микроэлектроники и наши вычислительные возможности. Нам, конечно, интересно продолжить работу и по аддитивным технологиям, по источникам питания на основе термоэлектрических преобразователей. Совместно с вами как с партнёрами мы можем активно участвовать в конкурсах Российского научного фонда по программе развития микроэлектроники. Участие индустриального партнера всегда приветствуется. Конечно же, мы не мыслим нашего сотрудничества без образования».

Андрей Иванович рассказал, по какому широкому спектру профессий готовят выпускников в Политехе, и о практике создания базовых кафедр предприятий. Я бы предложил создать учебно-технологический центр. Как показывает наш опыт работы с рядом серьёзных высокотехнологичных компаний, им чаще всего требуются смешанные команды — конструкторы, электронщики, IT-специалисты, экономисты , — отметил ректор СПбПУ.

«В условиях, когда не стало многих партнёров и ресурсов, руководство страны и отрасли ждут от нас повышения уровня производства, — рассказал Евгений Нестеров. — Нам сложно справиться с этой задачей без задела, который есть у высших учебных заведений. Сегодня мы в Политехе увидели тот потенциал, который не был раскрыт за последние лет десять сотрудничества. Мы предлагаем перезагрузить историю наших взаимоотношений».

Евгений Александрович уточнил, что компанию очень заинтересовала 3D-металлургия, а магистральным направлением сотрудничества, по-видимому, станет микроэлектроника.

Сегодня мы посмотрели изделия, которые вы осваиваете, это абсолютно промышленные, передовые вещи. Важно, чтобы мы уже в 2023 году использовали ваши конкретные разработки в наших аппаратах, наземных системах. Мы идём на многоспутниковые группировки, должны осваивать высокие диапазоны частот, это требует той электроники, которая сегодня на полке не лежит .

Евгений Нестеров уточнил, что в компании не разделяют науку и образование, а студентов, которые учатся по целевому набору, нужно привлекать к участию в федеральном проекте «Комплексное развитие космических информационных технологий» («Сфера») и другим.

В завершение встречи её участники договорились оформить дальнейшие взаимоотношения соглашением о сотрудничестве по направлению образования и науки, отметив, что сейчас в АО «РЕШЕТНЁВ» ведётся проектирование нескольких космических систем и самое время новым подключиться к работе новым коллективам.

Для справки:

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва” (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. За 60 лет специалисты компании создали более 1280 космических аппаратов, ввели в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время половина орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства АО «РЕШЕТНЁВ».

