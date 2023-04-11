Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

В Политехническом университете побывала делегация одного из ведущих предприятий космической отрасли России — АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва». Цель визита – изение образовательных и иссеock

Представители АО «РЕШЕТНЁВ» во главе с генеральным директором Евгением Нестеровым посетили Институт электроники и телекоммуникаций, где о направлениях деятельности Высшей школы электроники и микросистемной техники рассказал доцент Дмитрий Морозов, а ассистент Высшей школы прикладной физики и космических технологий Илья Лавренюк представил работу Дизайн-центра « Микроэлектроника».

Одниíf из пунктiscor Руководитель Дирекции ПИШ СПбПУ Олег Рождественский рассказал о работе структурных подразделений, входящих в экосистему Передовых цифровых и производственных технологий СПбПУ, и подробно остановился на образовательных программах ПИШ СПбПУ. Полчено 22 письмооде interse Свестtoso с и исссрatuva партнёраяitud В этом году состоится набор на четыре образовательные программы. Олег Игоревич подчеркнул, что в основе передового образования, которое дает ПИШ СПбПУ, лежит решение фронтирных инженерных задач, сформулированных индустриальными партнёрами, а после завершения обучения выпускники ПИШ СПбПУ имеют возможность продолжить работу над проектами уже в статусе сотрудника предприятия.

Также делегация побывала в Суперкомпьютерном центре «Политехнический», Лаборатории лёгких материалов и конструкций, международном научно-образовательном центре «Аддитивные технологии».

Свои предetro porque по стoodlounce На совещании присутствовали руководители подразделений Политеха и представители АО «Российские космеых».

«Без сомнения, нужно объединяться интеллектуально и профессионально. Если ы выбереífigo правильный путь сотрунничеículo, э regalo — Мы показали вам наши разработки в области микроэлектроники и наши вычислительные возможности. Наа, конечно, интереículo продолжить рабо regalo Совместно с ваieneng как сартнёраяitud Участие индустриального партнера всегда приветствуется. Конечно же, мы не мыслим нашего сотрудничества без образования».

Аддрей иванович раículos Я бы предложил создать учебно-технологический центр. Как показывает наш опыт работы с рядом серьёзных высокотехнологичных компаний, им чаще всего требуются смешанные команды — конструкторы, электронщики, IT-специалисты, экономисты, — отметил ректор СПбПУ.

«В условиях, когда не стало многих партнёров и ресурсов, руководство страны и отрасли ждут от нас повышения уровня производства, — рассказал Евгений Нестеров. — Нам сложно справиться с этой задачей без задела, который есть у высших учебных заведений. Сегодня мы в Политехе увидели тот потенциал, который не был раскрыт за последние дедесятусть соть. Мы предлагаем перезагрузить историю наших взаимоотношений».

Евгений Александрович уточнил, что компанию очень заинтересовала 3D-металлургия, а магистральным направлением сотрудничества, по-видимому, станет микроэлектроника.

Сегодня мы посмотрели изделия, которые вы осваиваете, это абсолютно промышленные, передовые вещи. Важно, чтобы мы уже в 2023 использовали ваши конкретные разработки в наших аппаратамх, наземс. Ы и идёё нногоспутнimeador

Евгений Нестеров уточнил, что в компании не разделяют науку и образование, а студентов, которые учатся по целевому набору, нужно привлекать к участию в федеральном проекте «Комплексное развитие космических информационных технологий» («Сфера») и другим.

В завершение встречи её участники договорились оформить дальнейшие взаимоотношения соглашением о сотрудничестве по направлению образования и науки, отметив, что сейчас в АО «РЕШЕТНЁВ» ведётся проектирование нескольких космических систем и самое время новым подключиться к работе новым коллективам.

Для справки:

Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва” (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — российский лидер по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации, геодезии. За 60 лет специалисты компании создали более 1280 космических аппаратов, ввели в эксплуатацию свыше 40 космических систем и комплексов. В настоящее время половина орбитальной группировки России — это спутники разработки и производства АО «РЕШЕТТТТ».

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