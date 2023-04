Поздравляем с днём рождения Геннадия Азоева!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня свой день рождения отмечает исполняющий обязанности директора Института маркетинга, заведующий кафедрой маркетинга, доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления и почётный работник высшего профессионального образования Геннадий Азоев.

Мы желаем ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в научной и педагогической деятельности. Многолетний исследовательский и педагогический опыт профессора Азоева очень ценен для нашего университета, мы благодарим его за вклад в развитие науки и образования. Пусть каждый его день будет наполнен яркими впечатлениями и новыми достижениями. С днём рождения!

Геннадий Азоев окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе по специальности «Организация управления производством в машиностроении». Более двух лет стажировался в Японии, потом в Швеции, Нидерландах и Великобритании. Этот опыт позволил ему позже написать более 130 научных работ по менеджменту и маркетингу, в том числе на японском и английском языках, а также стать членом редакторского совета токийского журнала Asian Management. Руководил крупными исследовательскими и консалтинговыми проектами в области маркетинга и управления инновациями по заказам Министерства науки и высшего РФ и Курчатовского института. В качестве научного руководителя маркетингового агентства «СканМаркет» успешно реализовал более 400 проектов в области маркетинговых исследований рынков, конкурентов и продуктов. Лауреат премии Правительства Российской Федерации. Награждён серебряной и бронзовой медалями «За успехи в народном хозяйстве СССР» и другими наградами.

