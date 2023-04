Пауза затянулась – ЦБ РФ не отзывал лицензии у банков рекордные 8 месяцев

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему регулятор приостановил отзыв лицензий у банков?

У регулятора есть несколько причин для лишения банка лицензии – несоблюдение нормативов, неисполнение обязательств, отказ в предоставлении либо искажение отчетности, другие нарушения законодательства. Пауза, наблюдающаяся в настоящий момент, объясняется рядом факторов:

Центробанк адаптировал надзорное законодательство с учетом экономической турбулентности;

из-за кризиса многие банки фиксировали отрицательный финансовый результат – пришлось бы столкнуться с массовым отзывом лицензий;

отрасль адаптировалась с учетом имеющихся вызовов;

остается неясной судьба иностранных «дочек», многие зарубежные банки готовятся добровольно покинуть рынок.

Регулятор прибегает к послаблениям, чтобы понять, чем вызваны трудности в работе конкретного банка – причина может крыться в неэффективном менеджменте или внешних факторах, например, из-за попадания под блокирующие санкции.

Что ждет банковскую отрасль после рекордной паузы ЦБ РФ?

Банк России возвращается к плановым проверкам финансовых организаций, однако нормы инспектирования планируют серьезно смягчить. Так, в ЦБ РФ предупредили сразу о нескольких послаблениях:

банки будут извещаться о проверках в срок не менее 30 дней до начала ревизии;

в извещении планируется указывать темы проверки;

банки будут предупреждать, если мониторинг затрагивает антиотмывочное законодательство.

«Мы стремимся держать руку на пульсе – в острую фазу кризиса проводились проверки узкой направленности, но сейчас перечень тематик расширяется, хотя послабления продолжают действовать», – предупреждает ЦБ РФ.

Даже при возобновлении проверок отрасль вряд ли столкнется с массовым отзывом лицензий. Центробанк будет сосредоточен на мониторинге вопросов, связанных с заблокированными активами и соблюдением валютных ограничений.

13:07 11.04.2023

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI