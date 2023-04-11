Пауза затянулась – ЦБ РФ не отзывал лицензии у банков рекордные 8 месяцев

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Почему регулятор приостановил отзыв лицензий у банков?
У регулятора есть несколько причин для лишения банка лицензии – несоблюдение нормативов, неисполнение обязательств, отказ в предоставлении либо искажение отчетности, другие нарушения законодательства. Пауза, наблюдающаяся в настоящий момент, объясняется рядом факторов:
- Центробанк адаптировал надзорное законодательство с учетом экономической турбулентности;
- из-за кризиса многие банки фиксировали отрицательный финансовый результат – пришлось бы столкнуться с массовым отзывом лицензий;
- отрасль адаптировалась с учетом имеющихся вызовов;
- остается неясной судьба иностранных «дочек», многие зарубежные банки готовятся добровольно покинуть рынок.
Регулятор прибегает к послаблениям, чтобы понять, чем вызваны трудности в работе конкретного банка – причина может крыться в неэффективном менеджменте или внешних факторах, например, из-за попадания под блокирующие санкции.
Что ждет банковскую отрасль после рекордной паузы ЦБ РФ?
Банк России возвращается к плановым проверкам финансовых организаций, однако нормы инспектирования планируют серьезно смягчить. Так, в ЦБ РФ предупредили сразу о нескольких послаблениях:
- банки будут извещаться о проверках в срок не менее 30 дней до начала ревизии;
- в извещении планируется указывать темы проверки;
- банки будут предупреждать, если мониторинг затрагивает антиотмывочное законодательство.
«Мы стремимся держать руку на пульсе – в острую фазу кризиса проводились проверки узкой направленности, но сейчас перечень тематик расширяется, хотя послабления продолжают действовать», – предупреждает ЦБ РФ.
Даже при возобновлении проверок отрасль вряд ли столкнется с массовым отзывом лицензий. Центробанк будет сосредоточен на мониторинге вопросов, связанных с заблокированными активами и соблюдением валютных ограничений.
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