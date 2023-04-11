Об установлении риск-параметров на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Решением НКО НКЦ (АО) с 10 апреля 2023 г. устанавливаются следующие риск-параметры для ежедневного расчета ставки, используемой при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств (штрафная ставка):
|№
|Актив
|Наименование
|Надбавка к штрафной ставке addon_P, % годовых
|Множитель N
|1
|AMD
|Армянский драм
|5%
|2
|2
|BYN
|Белорусский рубль
|5%
|2
|3
|CHF
|Швейцарский франк
|0%
|0
|4
|CNY
|Китайский юань
|5%
|2
|5
|EUR
|Евро
|5%
|2
|6
|GBP
|Фунт стерлингов
|5%
|2
|7
|GLD
|Золото
|5%
|2
|8
|HKD
|Гонконгский доллар
|5%
|2
|9
|JPY
|Японская йена
|5%
|2
|10
|KGS
|Киргизский сом
|5%
|2
|11
|KZT
|Казахстанский тенге
|5%
|2
|12
|SLV
|Серебро
|5%
|2
|13
|TJS
|Таджикский сомони
|5%
|2
|14
|TRY
|Турецкая лира
|5%
|5
|15
|USD
|Доллар США
|5%
|2
|16
|UZS
|Узбекский сум
|5%
|2
|17
|XAU
|Золото
|5%
|2
|18
|ZAR
|Южноафриканский рэнд
|5%
|2
Подробная информация об алгоритме ежедневного расчета штрафных ставок приведена в Методике НКО НКЦ (АО) определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа.
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