Об установлении риск-параметров на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Решением НКО НКЦ (АО) с 10 апреля 2023 г. устанавливаются следующие риск-параметры для ежедневного расчета ставки, используемой при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств (штрафная ставка):

№ Актив Наименование Надбавка к штрафной ставке addon_P, % годовых Множитель N 1 AMD Армянский драм 5% 2 2 BYN Белорусский рубль 5% 2 3 CHF Швейцарский франк 0% 0 4 CNY Китайский юань 5% 2 5 EUR Евро 5% 2 6 GBP Фунт стерлингов 5% 2 7 GLD Золото 5% 2 8 HKD Гонконгский доллар 5% 2 9 JPY Японская йена 5% 2 10 KGS Киргизский сом 5% 2 11 KZT Казахстанский тенге 5% 2 12 SLV Серебро 5% 2 13 TJS Таджикский сомони 5% 2 14 TRY Турецкая лира 5% 5 15 USD Доллар США 5% 2 16 UZS Узбекский сум 5% 2 17 XAU Золото 5% 2 18 ZAR Южноафриканский рэнд 5% 2

Подробная информация об алгоритме ежедневного расчета штрафных ставок приведена в Методике НКО НКЦ (АО) определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа.



