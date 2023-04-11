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Об установлении риск-параметров на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Решением НКО НКЦ (АО) с 10 апреля 2023 г. устанавливаются следующие риск-параметры для ежедневного расчета ставки, используемой при заключении сделок своп в целях урегулирования неисполненных обязательств и штрафа за ненадлежащее исполнение денежных обязательств (штрафная ставка):

Актив Наименование Надбавка к штрафной ставке addon_P, % годовых Множитель N
1 AMD Армянский драм 5% 2
2 BYN Белорусский рубль 5% 2
3 CHF Швейцарский франк 0% 0
4 CNY Китайский юань 5% 2
5 EUR Евро 5% 2
6 GBP Фунт стерлингов 5% 2
7 GLD Золото 5% 2
8 HKD Гонконгский доллар 5% 2
9 JPY Японская йена 5% 2
10 KGS Киргизский сом 5% 2
11 KZT Казахстанский тенге 5% 2
12 SLV Серебро 5% 2
13 TJS Таджикский сомони 5% 2
14 TRY Турецкая лира 5% 5
15 USD Доллар США 5% 2
16 UZS Узбекский сум 5% 2
17 XAU Золото 5% 2
18 ZAR Южноафриканский рэнд 5% 2

Подробная информация об алгоритме ежедневного расчета штрафных ставок приведена в Методике НКО НКЦ (АО) определения риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа.

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