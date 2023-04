Об изменении риск-параметров по облигациям перед погашением

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Решением НКО НКЦ (АО) с 11 апреля 2023 г. на фондовом рынке и рынке депозитов для облигаций, допущенных к торгам с частичным обеспечением, перед погашением будут устанавливаться риск-параметры согласно представленного графика:

Риск-параметр Изменение РП за 5 торговых дней* Изменение РП за 4 торговых дня* Изменение РП за 3 торговых дня* Изменение РП за 2 торговых дня* Т-5 Т-4 Т-3 Т-2 Ставка рыночного риска (1, 2, 3 уровня) Поэтапное изменение равными шагами от текущего значения до 100% (ежедневно) 100% Лимит приема в обеспечение** 75% 50% 25% 0% Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам** Да Да Да Нет

*Т – дата погашения облигации

**при установленном текущем значении параметра “Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам” = Да



