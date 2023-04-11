Об изменении риск-параметров по облигациям перед погашением

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Решением НКО НКЦ (АО) с 11 апреля 2023 г. на фондовом рынке и рынке депозитов для облигаций, допущенных к торгам с частичным обеспечением, перед погашением будут устанавливаться риск-параметры согласно представленного графика:
|Риск-параметр
|Изменение РП за 5 торговых дней*
|Изменение РП за 4 торговых дня*
|Изменение РП за 3 торговых дня*
|Изменение РП за 2 торговых дня*
|Т-5
|Т-4
|Т-3
|Т-2
|Ставка рыночного риска (1, 2, 3 уровня)
|Поэтапное изменение равными шагами от текущего значения до 100% (ежедневно)
|100%
|Лимит приема в обеспечение**
|75%
|50%
|25%
|0%
|Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам**
|Да
|Да
|Да
|Нет
*Т – дата погашения облигации
**при установленном текущем значении параметра “Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам” = Да
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