Никита Гулин: Физтех.Аэро – билет в бизнес высоких технологий

В текущих реалиях российской экономики значимость технологического предпринимательства — создания нового бизнеса, основанного на высокотехнологичной инновации – трудно переоценить. Спрос на отечественные разработки растет по экспоненте.

Никита Гулин, руководитель акселерационных программ МФТИ, об инструментах развития студенческого техпреда и реальных возможностях вырастить из своей идеи успешный бизнес-проект.

1) В чем значимость технологического предпринимательства на сегодняшний день?

Развитие студенческого технологического предпринимательства дает синергетический эффект. С одной стороны, студенты и аспиранты, вовлеченные в техпред, получают дополнительные знания, которые пригодятся им в течение жизни, даже если они захотят поменять роль предпринимателя на любую другую. С другой стороны, ребята учатся создавать инновационные продукты, которые по мере развития вносят широкий вклад в экономику страны.

2) Что такое «Физтех.Аэро»? Каковы его цели? Кому адресован проект?

Физтех.Аэро – акселерационная программа МФТИ, направленная на развитие студенческих идей и стартап-проектов по авиационным, информационным и инженерным направлениям. Цель акселератора – за короткое время помочь участникам превратить их идею в коммерчески востребованный продукт. К участию приглашаются студенты всех курсов, аспиранты, а также выпускники, которые закончили свое образование не более трех лет назад.

3) В чем отличие проекта от других акселераторов?

Главное отличие в том, что данный акселератор реализуется МФТИ, который является лучшим предпринимательским университетом России. Кроме того, вся команда акселератора – от менеджеров до экспертов и спикеров, являются практиками и имеют опыт создания и развития собственного бизнеса, работы в крупных корпорациях, выведения научных разработок в реальный сектор экономики. Также мы обучаем участников практическим методам привлечения средств – начиная от грантовых программ и до инвестиций. Таким образом, все участники получат не только знания и опыт, но и средства для развития своего проекта.

4) Почему выбрана такая тематика?

Главное направление данного акселератора – авиация и БПЛА. Данные темы сегодня являются весьма актуальными и значимыми для страны и общества, а главное – мы наблюдаем конкретный спрос со стороны крупных компаний на проекты в этой области.

5) Какие темы и блоки будут представлены в рамках обучения?

Для удобства участников, образовательный блок пройдет в онлайн режиме. Мероприятия данного блока начнутся с основ – опытные спикеры расскажут про текущие тренды по направлениям акселератора, представят запросы от индустриальных партнеров, а также научат методологиям генерации идей. В течение программы участники узнают о том, как считать экономику своего проекта, управлять предприятием и командой, выстраивать стратегию развития и многое другое. Отдельная часть будет посвящена привлечению средств в проект – расскажем про гранты ФСИ, Росмолодежь, инвестиции от бизнес-ангелов и так далее.

6) Расскажите о преподавателях и спикерах программы

Все спикеры – представители бизнеса, корпораций, государственных органов. Например, про программы Сколково расскажет Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково». Для освещения грантового конкурса «Студенческий стартап» мы пригласим заместителя генерального директора Фонда содействия инновациям – Алексея Антропова. Про инвестиции расскажут реальные инвесторы, а про финансы в стартапах – финансовый директор стартапа.

7) Какие уникальные навыки получат участники по итогу?

Участники получат все необходимые знания, необходимые для развития собственного стартап-проекта. Смогут перенять опыт реальных предпринимателей, а главное – научатся привлекать ресурсы на развитие своего дела.

8) Что ждет финалистов и победителей?

Лучшие проекты будут приглашены на финальный демодень, который пройдет на площадке Технопарка ЦАГИ. Там участники представят свои проекты представителям венчурных фондов, институтов развития, корпораций и поборются за призовой фонд в 1,5 миллиона рублей от партнеров.

Все участники получат дополнительные баллы при участии в конкурсе «Студенческий стартап» (грант на миллион), а активным проектам мы выдадим официальные письма поддержки от МФТИ и партнеров. Также для проектов будет доступна менторская постакселерационная поддержка от кафедры технологического предпринимательства МФТИ-Сколково и многое другое.

9) Поделитесь парой успешных кейсов с предыдущего сезона проекта?

Примерно каждый третий проект, прошедший акселерацию в прошлом сезоне, подал заявку на грант «Студенческий стартап». Четыре проекта подались на конкурс СТАРТ-1. Большинство проектов успели создать демонстрационный прототип, а некоторые открыли юридическое лицо и начали операционную деятельность.

10) Как принять участие в проекте?

Чтобы принять участие, нужно просто подать заявку тут. Мы приглашаем не только сформированные команды, но и отдельных участников. Для них доступен образовательный блок в полном объеме, а также возможность придумать свой проект или присоединиться к интересной команде.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте

Или в телеграм-канале проекта.

