На Физтехе выбирают макет памятника Александру Белякову

Макет памятнику знаменитому летчику-штурману Герою Советского Союза Александру Васильевичу Белякову, долгие годы возглавлявшему и преподававшему на военной кафедре МФТИ выберут преподаватели и студенты Физтеха

С инициативой создания памятника Александру Белякову ранее выступили сотрудники Московского физико-технического института. Идея была поддержана Российским военно-историческим обществом. В художественном конкурсе, проведенном РВИО были отобраны 7 работ, которые сейчас выставлены в холле первого этажа главного корпуса МФТИ.

“Работы, предложенные скульпторами на конкурс памятника разноплановые и все заслуживают внимания. Так как Александр Васильевич Беляков долгие годы преподавал на Физтехе и многое сделал для развития института, мы считаем правильным, чтобы внешний вид памятника выбрали сами студенты и преподаватели. В ближайшее время проектные модели памятника будут представлены в институте, чтобы каждый физтех мог их внимательно изучить и проголосовать за понравившейся вариант“, – рассказал Дмитрий Ливанов.

Голосование за макет, по которому отольют памятник открыто на нашем сайте и продлится до 23 апреля.

