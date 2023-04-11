На Физтехе выбирают макет памятника Александру Белякову

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Макет памятнику знаменитому летчику-штурману Герою Советского Союза Александру Васильевичу Белякову, долгие годы возглавлявшему и преподававшему на военной кафедре МФТИ выберут преподаватели и студенты Физтеха

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“Работы, предложенные скульпторами на конкурс памятника разноплановые и все заслуживают внимания. Так как Александр Васильевич Беляков долгие годы преподавал на Физтехе и многое сделал для развития института, мы считаем правильным, чтобы внешний вид памятника выбрали сами студенты и преподаватели. В ближайшее время проектные модели памятника будут представлены в институте, чтобы каждый физтех мог их внимательно изучить и проголосовать за понравившейся вариант”, – рассказал Дмитрий Ливанов.

Голосование за макет, по которому отольют памятник открыто на нашем сайте и продлится до 23 апреля.

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