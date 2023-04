Начальник ГУ Банка России по ЦФО Надежда Иванова выходит на пенсию, новым руководителем станет Рустэм Марданов (11.04.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Член Совета директоров, начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Юрьевна Иванова 16 апреля 2023 года покинет свой пост в связи с выходом на пенсию.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила: «Надежда Юрьевна работает в Банке России с 1975 года, она и уникальный хранитель нашей истории, и генератор изменений. Надежда Юрьевна разрабатывала и участвовала в реализации ключевых для страны реформ финансовой сферы. За время работы в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу она провела огромную работу по развитию экономических компетенций в главке, наших региональных исследований в целом. Я благодарю Надежду Юрьевну за невероятный, неоценимый вклад в деятельность Банка России».

Новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу с 1 мая 2023 года назначен Рустэм Марданов, который в настоящее время возглавляет Уральское главное управление Банка России. До этого момента исполнять обязанности начальника ГУ Банка России по ЦФО будет Ильшат Янгиров.

