МФТИ объявляет конкурс на позиции постдоков

МФТИ в рамках программы «Приоритет-2030» объявляет о проведении открытого конкурса молодых ученых и научных работников для проведения исследований в ведущих лабораториях и педагогической работы в МФТИ.

Конкурс будет проводиться по двум трекам: «Молодые ученые» и «Научные работники». Для участия необходимо подать проект научного исследования, предлагаемого к реализации из средств программы «Приоритет-2030» на базе одной из ведущих лабораторий Физтеха. Победители конкурса будут трудоустроены в лаборатории и научные центры МФТИ. При необходимости им будут предоставлены места в общежитии.

Участниками конкурса по треку «Молодые ученые» могут стать российские или иностранные ученые с опытом работы в ведущих исследовательских организациях в возрасте до 35 лет, защитившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук или зарубежной степени PhD.

Участниками конкурса по треку «Научные работники» могут стать российские или иностранные ученые с опытом работы в ведущих исследовательских организациях не менее пяти лет, защитившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук или зарубежной степени PhD. Требования к подтверждению наукометрических показателей опубликованы в Положении о конкурсе.

Каждый участник имеет право подать одну заявку в рамках очереди конкурса.

Прием заявок с 7 апреля по 27 мая, победители этого этапа должны трудоустроиться и приступить к реализации проекта не позднее 1 сентября 2022 года;

Подробнее на странице конкурса.

